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    İYİ Parti'ye fotoğraf tepkisi.. MHP'li yönetici paylaştı

    Hürriyet Haber
    09.11.2017 - 11:05 | Son Güncelleme:

    MHP Kocaeli İl Başkan yardımcısı Ertan Yılmaz, İyi Parti’nin İzmit İlçe Başkanlığına atanan eski MHP’li Yasemin Met’in fotoğraflarına tepki gösterdi...

     

    MHP Kocaeli İl Başkan yardımcısı Ertan Yılmaz, İYİ Parti’nin İzmit İlçe Başkanlığına atanan eski MHP’li Yasemin Met’in fotoğraflarına tepki gösterdi.

    İYİ Parti’nin Kocaeli’de İzmit İlçe Başkanlığı’na MHP’de de aktif görev almış bir isim olan Yasemin Met atandı. 1 Kasım seçimleri öncesi MHP’ye destek veren, onun için çalışan Met, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanlığı'na getirilir getirilmez olay oldu.

    Odatv'nin haberine göre, MHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Ertan Yılmaz, sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta Yasemin Met’in fotoğrafını eleştirdi. Yılmaz, Met'in elindeki, "Sen gittin biz s..." yazısı bulunan süs aparatını tutarken ki çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Yılmaz, bu fotoğrafın üzerine “Aylardır merakla beklenen İYİ Parti'nin İzmit İlçe Başkanlığına Yasemin Met Hanım atandı. Partinin durumu budur” ifadesini not düştü. Yılmaz, yazısının sonuna da dışkı ikonu ekledi.

     

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