İYİ Parti'nin 6 il başkanı belli oldu

Aydın, partisinin Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Giresun ve Kocaeli il başkanlarının bir otelde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuştu.

Kuruluşunu gerçekleştirdikleri İyi Parti'nin Türkiye'nin üzerine güneş gibi doğduğunu, Türk siyasi hayatında yeni bir dönemi açtığını ifade eden Aydın, merkez parti özelliğini taşıyan bir siyasal hareketin temel noktasının adalet olması gerektiğinin altını çizdi.



Adaleti yeniden tesis edecek, Türkiye'nin ihtiyacı olan kapsayıcı, kucaklayıcı dili oluşturacak yeni bir merkez siyasal anlayışa ihtiyaç olduğunu savunan Aydın, İyi Parti'yi bunun için kurduklarını söyledi.



İyi Parti'nin kendini konumlandırdığı merkez siyasal anlayış içinde Türkiye'ye barış, iyilik elini uzatacağını dile getiren Aydın, partilerinin milletin gönlünde yer tuttuğunu vurguladı.



Türk milletinin duruma el koyduğunu ifade eden Aydın, "Göreceksiniz, teşkilatlanmasını tamamlayan İyi Parti'nin önünde hiç kimse duramayacak. Çünkü biz evimizde oturmayacağız, kendimizi odalara hapsetmeyeceğiz. Biz sokaktayız, sokak siyaseti yapacağız. Berberdeyiz, manavdayız, kahvedeyiz, köydeyiz her yerdeyiz. Teşkilatlarımızın kuruluşlarıyla birlikte nasıl bir taban siyaseti yapıldığını bütün Türkiye'ye göstereceğiz." diye konuştu.



İyi Parti'nin Ankara İl Başkanı Mesut Özarslan, İstanbul İl Başkanı Ersin Beyaz, İzmir İl Başkanı Yıldırım Ulupınar, Kocaeli İl Başkanı Haluk Ulusoy, Mersin İl Başkanı Fevzi Karaca ve Giresun İl Başkanı ise Ünzile Yüksel oldu.