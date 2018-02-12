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    İYİ Parti’den TBB’ye ziyaret

    ANKARA
    12.02.2018 - 21:13 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, AK Parti ile MHP arasında oluşturulan Milli Mutabakat Komisyonu’nun ittifak görüşmelerine ilişkin olarak, “İYİ Parti için bu ittifakın adı saray ittifakıdır” dedi.

    Özdağ, partililerle Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’nu ziyaret etti. TTB’nin isminden Türkiye ifadesinin çıkarılması konusuna değinen Özdağ, parlamenter demokrasiyi hukukun üstünlüğünü ve kuvvetler ayrılığını savunduklarını vurgulayarak şunları söyledi: “TBB’nin vermiş olduğu bağımsız yargı mücadelesine sonuna kadar destek olacağız. Erdoğan’ın TBB’ye yaptığı bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz. TBB’nin yok edilerek Türkiye’de baroların dernekleştirilmesi projesine şiddetle itiraz ediyoruz. Eğer Erdoğan, bu projesinde başarılı olursa biliyoruz ki Türkiye’de avukatlık sistemi darmadağın olacak, dernekleşecek ve bundan en fazla istifade eden de PKK, FETÖ gibi terör örgütleri olacak.”
    Metin Feyzioğlu ise TBB’ye ve barolara yönelik bir operasyon yapıldığını iddia ederek, bu operasyonun sadece avukatların değil Türkiye’nin meselesi olduğunu söyledi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Ümit Özdağ , ak parti , son dakika
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