Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İyi Parti'den Osman Pamukoğlu açıklaması

    İyi Parti'den Osman Pamukoğlu açıklaması

    Hürriyet Haber
    29.10.2017 - 12:28 | Son Güncelleme:

    Meral Akşener’in kurucu Genel Başkanı olduğu İyi Parti’den Osman Pamukoğlu açıklaması geldi.

    HEPAR Onursal Genel Başkanı Osman Pamukoğlu, Meral Akşener’in partisinden teklif gelip gelmediği yönündeki soruya “Bana böyle bir teklif gelmedi” diye cevap vermişti. “Ya böyle bir teklif gelirse?” sorusuna ise Osman Pamukoğlu, “Gelseydi, şimdiye kadar gelmesi gerekirdi. Bundan sonrası, geç bir saat…” yanıtını vermişti.

    Osman Pamkuoğlu, “Bu sözlerinizden şunu anlayabilir miyiz, Meral Hanım ya da kurmaylarından, bir teklif gelirse cevabınız ret mi olur?” sorusuna da “Benim konumumdaki bir kişiye, kurmaylardan teklif gelemez. Hareketin başında kim varsa ondan teklif gelir. Ancak şu ana kadar gelmemiştir ve geleceğini de beklemiyorum” karşılığını vermişti.

    ALİ TÜRKŞEN’DEN PAMUKOĞLU AÇIKLAMASI

    Osman Pamukoğlu’nun İyi Parti’ye geçip geçmeyeceği tartışması sosyal medyada da gündeme geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı, İyi Parti Kurucu üyesi emekli Albay Ali Türkşen’e “Osman Pamukoğlu da gelse bu partinin tadından geçilmez. Osman paşaya davet gönderecek misiniz?” sorusunu yöneltti. Ali Türkşen ise bu soruya “Hayır” yanıtını verdi.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri