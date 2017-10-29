İyi Parti'den Osman Pamukoğlu açıklaması

HEPAR Onursal Genel Başkanı Osman Pamukoğlu, Meral Akşener’in partisinden teklif gelip gelmediği yönündeki soruya “Bana böyle bir teklif gelmedi” diye cevap vermişti. “Ya böyle bir teklif gelirse?” sorusuna ise Osman Pamukoğlu, “Gelseydi, şimdiye kadar gelmesi gerekirdi. Bundan sonrası, geç bir saat…” yanıtını vermişti.

Osman Pamkuoğlu, “Bu sözlerinizden şunu anlayabilir miyiz, Meral Hanım ya da kurmaylarından, bir teklif gelirse cevabınız ret mi olur?” sorusuna da “Benim konumumdaki bir kişiye, kurmaylardan teklif gelemez. Hareketin başında kim varsa ondan teklif gelir. Ancak şu ana kadar gelmemiştir ve geleceğini de beklemiyorum” karşılığını vermişti.

ALİ TÜRKŞEN’DEN PAMUKOĞLU AÇIKLAMASI

Osman Pamukoğlu’nun İyi Parti’ye geçip geçmeyeceği tartışması sosyal medyada da gündeme geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı, İyi Parti Kurucu üyesi emekli Albay Ali Türkşen’e “Osman Pamukoğlu da gelse bu partinin tadından geçilmez. Osman paşaya davet gönderecek misiniz?” sorusunu yöneltti. Ali Türkşen ise bu soruya “Hayır” yanıtını verdi.

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