İYİ Parti'den miting gibi açılış

İYİ Parti’nin genel merkez binası, miting gibi bir törenle hizmete açılıyor. Başkentte Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan genel merkez binasının açılış törenine

katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şu anda partililerine hitap ediyor. Akşener, “Dişinizi sıktınız, sabrettiniz. Türkiye’ye iyi geleceğimize inandınız. Cenabı Hakka şükrediyorum, bugünü bize gösterdi. 25 Ekim’de partimiz kuruldu, 29Ekim’de herkes iyi oldu, kimse hastalanmadı. Meğer bizi yönetenler turp gibi sağlıklıymış. Bunu anlamak için İYİ Parti’nin kurulması gerekiyormuş” dedi.

Gelişmeler az sonra…