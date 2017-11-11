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    İYİ Parti'den miting gibi açılış

    Gizem KARAKIŞ-Rıza ÖZEL/ANKARA
    11.11.2017 - 14:13 | Son Güncelleme:

    İyi Parti'nin Çankaya ilçesi, Mustafa Kemal Mahallesi, 2120. Cadde'de bulunan Genel Merkez binasının açılış töreni miting havasında gerçekleştirildi.

    İYİ Parti’nin genel merkez binası, miting gibi bir törenle hizmete açılıyor. Başkentte Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan genel merkez binasının açılış törenine İYİ Partiden miting gibi açılış
    İYİ Partiden miting gibi açılışkatılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şu anda partililerine hitap ediyor. Akşener, “Dişinizi sıktınız, sabrettiniz. Türkiye’ye iyi geleceğimize inandınız. Cenabı Hakka şükrediyorum, bugünü bize gösterdi. 25 Ekim’de partimiz kuruldu, 29Ekim’de herkes iyi oldu, kimse hastalanmadı. Meğer bizi yönetenler turp gibi sağlıklıymış. Bunu anlamak için İYİ Parti’nin kurulması gerekiyormuş” dedi. 

    Gelişmeler az sonra…

    Etiketler: Çankaya
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