İyi Parti'de kadın damgası

EKONOMİ, HUKUK VE EĞİTİM

DYP’nin ekonomi alanında önemli isimlerinden olan Yılmaz, 1996 yılında İçel milletvekili olarak Meclis’e girmişti. Mesut Yılmaz başbakanlığındaki ANAYOL ile Erbakan’ın başbakanlığındaki REFAHYOL hükümetlerinde Devlet Bakanlığı yaptı. Yılmaz, Divan’da uluslararası ilişkilerden sorumlu olacak.

Gazi Üniversitesi Fen Bilgisi Ana Bilim Dalı’ndan emekli öğretim üyesi ve eski MHP İzmir Milletvekili olan Şenol Bal da kadınlar üzerinde yaptığı çalışmalarla biliniyor. Bal, geçtiğimiz yıllarda Türk Ocakları Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığını yürütmüştü. Bal da Parlamento ve Siyasi İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.



42 yaşındaki Şule Ünlü Doğan da İstanbul Barosu’na kayıtlı serbest avukat ve arabulucu olarak görev yapıyor. Doğan, eğitim, kültür ve sanat politikalarının sorumluluğunu üstlendi.



