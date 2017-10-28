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    İyi Parti'de kadın damgası

    Umut ERDEM/ANKARA
    28.10.2017 - 01:00 | Son Güncelleme:

    MERAL Akşener’in önderliğinde kurulan İYİ Parti’nin A Takımı’nda da Kurucular Kurulu’nda da kadın damgası var. Kadınlar, partinin bütün karar alma organlarında yüzde 25 oranında temsil ediliyor. Başkanlık Divanı’nda da bir akademisyen, bir hukukçu ve bir ekonomist olmak üzere üç kadın yer aldı. Ayfer Yılmaz, Şenol Bal ve Şule Ünlü Doğan, Divan’a giren kadınlar oldu.

    EKONOMİ, HUKUK VE EĞİTİM
    DYP’nin ekonomi alanında önemli isimlerinden olan Yılmaz, 1996 yılında İçel milletvekili olarak Meclis’e girmişti. Mesut Yılmaz başbakanlığındaki ANAYOL ile Erbakan’ın başbakanlığındaki REFAHYOL hükümetlerinde Devlet Bakanlığı yaptı. Yılmaz, Divan’da uluslararası ilişkilerden sorumlu olacak.
    Gazi Üniversitesi Fen Bilgisi Ana Bilim Dalı’ndan emekli öğretim üyesi ve eski MHP İzmir Milletvekili olan Şenol Bal da kadınlar üzerinde yaptığı çalışmalarla biliniyor. Bal, geçtiğimiz yıllarda Türk Ocakları Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığını yürütmüştü. Bal da Parlamento ve Siyasi İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

    42 yaşındaki Şule Ünlü Doğan da İstanbul Barosu’na kayıtlı serbest avukat ve arabulucu olarak görev yapıyor. Doğan, eğitim, kültür ve sanat politikalarının sorumluluğunu üstlendi.

    Etiketler: iyi parti , Meral Akşener , gazetehaberleri
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