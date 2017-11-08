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    İYİ Parti'de art arda iki istifa

    Hürriyet Haber
    08.11.2017 - 22:52 | Son Güncelleme:

    Meral Akşener'in Genel Başkanı olduğu İYİ Parti'den art arda iki istifa geldi.

    CNNTürk'ün haberine göre bugün önce, partinin Kocaeli İl Başkanı olarak atanan Haluk Ulusoy istifa etti. Haluk Ulusoy istifa nedenini sağlığının izin vermemesi olarak duyurdu.

    Diğer istifa ise partinin Kurucular Kurulu'nda yer alan eski milletvekili Cevher Cevheri'den geldi. Alınan bilgiye göre, Cevheri'nin istifasını Genel Merkez'e ilettiği belirtilirken, kulislerde Başkanlık Divanı'nda yer almaması üzerine kırgınlık yaşadığı ifade ediliyor. İYİ Parti, 11 Kasım'da genel merkezin tadilatının bitirilip yerleşmeyi düşünüyor. Bu tür sorunların genel merkeze oturduktan sonra çözüleceğine ilişkin yorumlar yapılıyor.

     

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    Etiketler: Meral Akşener
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