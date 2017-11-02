İyi Parti'de 6 il başkanı atandı

Buna göre, Ankara’ya Mesut Özarslan, İstanbul’a Ersin Beyaz, İzmir’e Yıldırım Ulupınar, Mersin’e Fevzi Karaca, Kocaeli’ne Haluk Ulusoy ve Giresun’a Ünzile Yüksel il başkanı oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İYİ Parti’ye ilişkin sözlerinin sorulması üzerine Aydın, bu konuda bir şey söylemek istemediğini belirtti.



Aydın, “Çünkü biz siyasette iyi üslup kullanarak, siyaset yapacağız. O tek taraflı bir açıklama olsun, bizden cevabı yok” dedi. Aydın şunları söyledi: “Aşağı yukarı 40 gündür bir araştırma şirketi ile sahalarda il il analiz yapıyoruz. Moda bir deyim var ya, ‘metal yorgunluğu’ diye, şimdi bu metal yorgunluğu olan yerlerden giden arkadaşların olduğu her yerde İYİ Parti birinci parti durumunda. Metal yorgunluk falan yok. AKP yorgunluğu var. Doğu’daki bazı bölgelerde o kadar yüksek çıkıyor ki 3 kez tekrarlattık anket sonuçlarını. Orada da şunu gördük. Hem AKP’den hem HDP’den bıkmış çok değişik kitleler var. Onlar da İYİ Parti’ye sarılmışlar. ”