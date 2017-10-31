İYİ Parti tepkisi: Sonu siyasi mezarlık

Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında özetle şunları kaydetti:

KAÇMAK KİTABIMIZDA YOK

“7 Haziran sonrasında partiler arasında bir koalisyon hükümeti kurulamamıştır. Türkiye 15 Temmuz’da açığa çıkan, büyük bir kopuş ve içe dönük çöküş sürecinin kıyısından milletimizin müdahalesiyle kurtulmuştur. Sırf iktidar uğruna bizi biz yapan değerleri çiğnememizi dayatanların melun davetlerine aldırış etmedik. Kırmızı plaka dediler, kırmızı çizgilerimizi hatırlattık. Başbakanlık önerdiler, milletin vermediğini siz nasıl veriyorsunuz ikazında bulunduk. Hükümetten kaçmışız, bilmiyorlar ki, kaçmak bizim kitabımızda yoktur, kaçak güreşmek 48 yıllık mücadelemizde görülmeyen bir seviyesizliktir. Söyleyiniz bana; ardından 100 itin havlamadığı bozkurta bozkurt demek mümkün müdür? Mümkün değilse, o zaman işimize bakacağız.

TAŞIDIKLARI ZEHRİ KUSTULAR

MHP’yi içten içe çürütmek için aldıkları talimatlara harfiyen uydular, taşıdıkları zehri peyderpey kustular. Türkiye karşıtlarından el aldılar. İmza toplayıp tarladan çıktılar, şehir şehir dolaşıp tezviratın hain çıkarmasını yaptılar. Özellikle 7 Haziran’dan beri devam edegelen Türkiye ve MHP hazımsızlığı şimdi ete kemiğe bürünmüş, kendisine yuvalanacağı hastalıklı bir vücut, tutunacağı çürük bir İP bulmuştur. Bu vücudun sonu siyasi mezarlık, İP’in sonu ise mezbeleliktir. ‘MHP diye bir parti artık yok’ diyebilecek kadar cüret ve küstahlık gösteren kripto simaların, karaktersiz fırıldakların, parti değiştirirken dillerinin ayarını da kaçırmaları kendilerini kurtarmaya yetmeyecektir. Yeni ve ısmarlama koltuklarına ısınmaya çalışan köhne, dönme ve siyasi tortuların çıra gibi yanacağı zaman elbet gelecektir. Türk milletini tarih önünde ölümcül bir düelloya sürükleyenlere karşı teyakkuzdayız. Özgürlük, demokrasi, insan hakları ve eşitlik adına bütün milli değerleri hayasızca linç etmek için uğraşanları her cephede karşılamak için son ferdimize kadar hazırlıklıyız. Zira biz gemileri yaktık. Emin olunuz ki, biz istemeden, biz tamam demeden hiçbir kokuşmuş fani, hiçbir zelil fail bizi faka bastıramayacaktır.”

BAHÇELİ'YE: ŞAŞIRTICI DEĞİL

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin eleştirilerine İYİ Parti’den tepki geldi. İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, “Sayın Bahçeli’nin şahsıma cevap verirken kullandığı üslûp ve ülke sorunlarına bakış açısı, bir kez daha İYİ Parti’nin Sayın Meral Akşener ve dava arkadaşları tarafından Türk milletine bir alternatif olarak sunulmasının ne kadar doğru olduğunu göstermiştir. Bir gazeteye ifade ettiğim medeni fikirlere Sayın Bahçeli cevap vermiştir. İçinde hakaret, tehdit olan bu zehirli dil aslında şaşırtıcı değildi” dedi.

JET CEVAP GELDİ

Çıray’ın sözlerine MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’dan yanıt geldi. Büyükataman, “Bu zatın da mensup olduğu partinin de nezdimizde yok hükmünde olduğu bilinmelidir. Partimize saldıranların kafası ‘İYİ’. PKK ile kol kola, FETÖ ile dip dibe ‘iyi’siniz tabi” dedi. (ANKARA)