İYİ Parti için suç duyurusunda bulundular...

Meral Akşenir’in kurduğu İyi Parti’ye Bursa’dan itiraz geldi. Osmangazi Yörük Türkmen Derneği üyeleri, İyi Parti’nin kayı boyu oğuzların bayrağını kullandığını iddia ederek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Osmangazi Yörük Türkmen Dernekleri Genel Başkanı Dinçer Akyel, “Dün İyi Parti diye bir siyasi parti kuruldu. Meral Akşener başkanlığında kurulan partinin ismi oğuzların kayı boyu bayrağını simgeleyen bir durumla karşı karşıyayız. Yörük Türkmen Dernekleri olarak tarih boyunca kayı boyunun bayrağını bir siyasi partinin adı olarak kullanılmasından rahatsızız. Düşmanlık, ayrıştırıcı bir noktaya gelmeden, toplumun değerlerini ayırmadan, bölmeden biran önce bu durumdan vazgeçmelerini istiyoruz. Partilerini yeni bir isim bulmalarını istiyoruz. Biz suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR