İYİ Parti de açıkladı... 5 partili ilk yarış

Meclis Başkanlığı adaylığı için başvurular Pazartesi günü başladı ve 16 Kasım 2017 Perşembe günü saat 24.00’te sona erecek.

Meclis Başkanlığı seçimlerinde; AKP, mevcut Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ı, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel’i, HDP tutuklu bulunan Hakkari Milletvekili Selma Irmak’ı, MHP ise İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan'ı aday olarak göstermişti.

Meclis’in çiçeği burnunda partisi İYİ Parti’nin adayı da belli oldu. Meral Akşener’in liderliğini yaptığı partinin Meclis Başkanı adayı, Kayseri milletvekili Yusuf Halaçoğlu oldu. Yusuf Halaçoğlu parti başkanlık divanının aldığı tavsiye kararı üzerine Meclis Başkanlığına ‘Başkan adayı olmak üzere’ bir dilekçeyle başvurdu.

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi; “İsmail Kahraman'ınAK Parti'nin Meclis Başkanı adayı olarak gösterilmesi her bakımdan bir skandaldır.”

Çıray açıklamasını şöyle sürdürdü; “Genel Başkanımız Meral Akşener bu şerefli makama yakışır adaylardan biri olarak Kayseri Milletvekilimiz Sayın Yusuf Halaçoğlu'nu önerdi. İYİ Parti Başkanlık Divanı da oybirliği ile Sayın Yusuf Halaçoğlu'na Millet Meclisi Başkanlığına aday olması hakkında tavsiye kararı aldı. Sayın Halaçoğlu bundan onur duyacağını belirtti ve bugün müracaatını yapacak.”

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