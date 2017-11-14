Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İYİ Parti de açıkladı... 5 partili ilk yarış

    İYİ Parti de açıkladı... 5 partili ilk yarış

    Hürriyet Haber
    14.11.2017 - 13:02 | Son Güncelleme:

    Meral Akşener'in liderliğini yaptığı İYİ Parti'nin Meclis Başkanlığı seçimlerindeki adayı, Kayseri milletvekili Yusuf Halaçoğlu oldu. AKP, mevcut Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ı, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel'i, HDP tutuklu bulunan Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ı, MHP ise İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan’ı aday olarak göstermişti.

    Meclis Başkanlığı adaylığı için başvurular Pazartesi günü başladı ve 16 Kasım 2017 Perşembe günü saat 24.00’te sona erecek.

    Meclis Başkanlığı seçimlerinde; AKP, mevcut Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ı, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel’i, HDP tutuklu bulunan Hakkari Milletvekili Selma Irmak’ı, MHP ise İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan'ı aday olarak göstermişti.

    Meclis’in çiçeği burnunda partisi İYİ Parti’nin adayı da belli oldu. Meral Akşener’in liderliğini yaptığı partinin Meclis Başkanı adayı, Kayseri milletvekili Yusuf Halaçoğlu oldu. Yusuf Halaçoğlu parti başkanlık divanının aldığı tavsiye kararı üzerine Meclis Başkanlığına ‘Başkan adayı olmak üzere’ bir dilekçeyle başvurdu.

    İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi; “İsmail Kahraman'ınAK Parti'nin Meclis Başkanı adayı olarak gösterilmesi her bakımdan bir skandaldır.”

    Çıray açıklamasını şöyle sürdürdü; “Genel Başkanımız Meral Akşener bu şerefli makama yakışır adaylardan biri olarak Kayseri Milletvekilimiz Sayın Yusuf Halaçoğlu'nu önerdi. İYİ Parti Başkanlık Divanı da oybirliği ile Sayın Yusuf Halaçoğlu'na Millet Meclisi Başkanlığına aday olması hakkında tavsiye kararı aldı. Sayın Halaçoğlu bundan onur duyacağını belirtti ve bugün müracaatını yapacak.”

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

     

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri