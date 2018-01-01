 ‘İyi öğretmen’in 8 özelliği

Eğitimcilik, dünyanın her yerinde zorlu bir görev. Öğrenci, okul yönetimi ve veli bir problem olduğunda öncelikle öğretmenin kapısını çalıyor. Bu nedenle iyi bir öğretmen, yüksek performanslı bir eğitim sisteminde olmazsa olmaz. ABD merkezli eğitim platformu ‘Teachthought’ iyi bir öğretmenin 8 özelliğini belirledi. İşte iyi bir öğretmende bulunan 8 özellik.

1-HAYAT DENEYİMİNE SAHİPTİR

İyi bir öğretmenin önemli özellikleri arasında hayat deneyimi çok önemli bir yerde duruyor. Seyahat eden, başka alanlarda çalışma tecrübesi olan, spor yapan eğitimciler sınıf içi aktivitelerde daha yaratıcı olur. Bu sayede konulara diğer öğretmenlerden farklı bir bakış açısıyla yaklaşabilir.

2-HER ÖĞRENCİNİN NEYE MOTİVE OLDUĞUNU ANLAYABİLİR

Öğrenciler aynı derslere girse de farklı ilgi alanlarına, dolayısıyla birbirinden farklı motivasyonlara sahip. Çoğu öğrenci sınıfta yapılanlarla ilgilenebilirken, ne yazık ki bazıları sınıf dışındaki motivasyon kaynaklarına ihtiyaç duyar. Bu öğrenciler hızlı bir şekilde derse olan ilgilerini yitirebilir. Böyle durumlarda iyi öğretmen, bu öğrencilerin ilgi alanlarını keşfederek, onların derse bir şekilde ilgi duymasını sağlayacak aktiviteler kurgulayabilir.







3-BİR KAHRAMAN DEĞİL, İNSANDIR

Evet, tüm öğretmenler birer kahraman. Ancak bu basmakalıp sözün, gerçekten ne anlama geldiğini görmek için bir adım daha atalım. Bazı öğretmenler kendilerinin yanılabilir olduğunu öğrenci ve velilere gösterme konusunda çok da iyi değil. Üstelik bunu yaparken çok fazla eneji harcayarak hüsrana uğrayabiliyorlar. İyi bir öğretmen yeri geldiğinde öğrencisine, “Bu soruna nasıl cevap vereceğim konusunda fikrim yok” diyebilmeli. Eğitimciler dünyadaki tüm bilgilere sahip olmadıklarını itiraf edebilmeli.

4- TEKNOLOJİYE HAKİM OLMAYABİLİR AMA ÖĞRENMEYE AÇIKTIR

Teknoloji tüm hızıyla ilerlerken, bir öğretmenden her şeye hakim olmasını beklemek haksızlık. Ancak bilmediği noktaları öğrenmeye açık olabilir ve bunun için gerçek anlamda adım atabilir.

5-ÖĞRENCİLERİNE RİSK ALMAYI ÖĞRETEBİLİR

Eğitimciler, öğrencilerini risk alabilen insanlar haline gelmesi için cesaretlendiriyor. Ancak dürüst olmak gerekirse, çoğu öğretmen kolaylıkla risk alamıyor. Öğrencilerinin incinebileceğini düşünerek bundan uzak duruyor. Fakat sonucunda ister başarı ister başarısızlık olsun, risk almak öğrencilerin kesinlikle unutamayacağı bir tecrübe. İyi bir öğretmen bu nedenle risk almayı öğretebilir.





6- OKUL YÖNETİCİLERİNİN NE DÜŞENECEĞİ KONUSUNDA FAZLA ENDİŞELENMEZ

İyi bir öğretmen işini, okul yöneticilerinin hakkında ne düşüneceği konusunda çok fazla endişelenmeden yapar. Hatta sınıfları diğerlerine göre daha fazla gürültülü ve dağınık olabilir. Ancak bu öğretmenler için, öğrencilerinde öğrenme heyecanı ve ilgisini ortaya çıkarabilmek her şeyden önce gelir. Risk almaktan da çekinmezler.

7- KENDİSİNE GÜVEN DUYDUĞUNU GÖSTEREBİLİR

Eğitim dünyasında bir öğretmenin kendine güven duyması birçok anlama gelebilir. Okullarda çalışma zor ve çoğu zaman stresli. Fakat iyi bir öğretmen tüm bunlara rağmen kendine güven duyduğunu öğrenci, veli, okul yöneticileri ile diğer eğitimcilere gösterebilir.

8-ÖNEMLİ OLAN ALANLARA ODAKLANABİLİRLER

Okulda ilk bakışta çok önemli görünen ve bir eğitimcinin aynı anda hepsini ele almak için yeterli zamanının olmadığı birçok iş olabilir. İyi bir öğretmen hangi alana öncelik vereceğini görebilir. Buna göre bir sıralama yaparak, dikkatini öncelikli alanlarda toplayabilir.