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    Hürriyet>Gündem>'İyi ki varsın Eren'

    'İyi ki varsın Eren'

    DHA
    13 Ağustos 2017 - 22:29Son Güncelleme : 13 Ağustos 2017 - 22:29

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “15 yaşındaki Eren’e silah doğrultan ve de emperyalizmin emellerine zincirlenmiş korkak hainler anasından doğduklarına mutlaka pişman edilmelidirler” dedi. 

    Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları söyledi: “Türkiye terörizmden büyüktür. Kaygıya, karamsarlığa ise hiç yer yoktur. Türkiye’nin beka mücadelesi verdiği bu zaman aralığında, siyasi polemik yaratmak isteyen, siyasette kavga ve kutuplaşma arayışında olan kim varsa art niyetlidir ve dikkatle izlenmelidir. Siyasi kehanet ve spekülasyonlarla mesafe almaya, çalı dibi yoklamaya, sorun ve kriz çıkarmaya uğraşanlar dün olduğu gibi bugün de çuvallayacaklardır. Son olarak diyor ve haykırıyorum ki, ‘İYİ Kİ VARSIN EREN’ her zaman tüm şehitlerimiz gibi kalbimizde yaşayacaksın.” 

    Etiketler: MHP , Devlet Bahçeli , gazetehaberleri
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