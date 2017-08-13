'İyi ki varsın Eren'

Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları söyledi: “Türkiye terörizmden büyüktür. Kaygıya, karamsarlığa ise hiç yer yoktur. Türkiye’nin beka mücadelesi verdiği bu zaman aralığında, siyasi polemik yaratmak isteyen, siyasette kavga ve kutuplaşma arayışında olan kim varsa art niyetlidir ve dikkatle izlenmelidir. Siyasi kehanet ve spekülasyonlarla mesafe almaya, çalı dibi yoklamaya, sorun ve kriz çıkarmaya uğraşanlar dün olduğu gibi bugün de çuvallayacaklardır. Son olarak diyor ve haykırıyorum ki, ‘İYİ Kİ VARSIN EREN’ her zaman tüm şehitlerimiz gibi kalbimizde yaşayacaksın.”