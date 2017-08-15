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    İyi ki doğdun 'Mahmut Hoca'

    Orhan SENCER / İSTANBUL/DHA
    15 Ağustos 2017 - 21:16Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 21:16

    MAHMUT Hoca’ ve ‘Yaşar Usta’ gibi Türk sinemasının unutulmaz karakterleriyle özdeşleşen, özel ve Devlet Tiyatroları’nda birçok önemli oyunda sahneye çıkan, Devlet Sanatçısı unvanlı Münir Özkul dün 92 yaşına girdi.

    15 Ağustos 1925’te İstanbul´da dünyaya gelen Münir Özkul, tiyatrodaki ilk sahne deneyimini 1940 yılında Bakırköy Halkevi´nde yaşadı. 1948 yılında Ses Tiyatrosu’nda sahnelenen ‘Aşk Köprüsü’ oyunuyla profesyonelliğe ilk adımını atan Özkul, daha sonra Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne’ye geçti. Usta oyuncu, İstanbul Devlet Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu’nun da aralarında olduğu bazı tiyatrolarda sahneye çıktı. Türk tiyatrosunun önemli bir simgesi olan ‘Kavuk’ da, 1968 yılında İsmail Dümbüllü tarafından Münir Özkul’a devredilmişti.

    200’DEN FAZLA FİLMDE ROL ALDI
    Münir Özkul, Yeşilçam’daki ilk deneyiminde 1951 yapımı ‘Vatan ve Namık Kemal’ filminde figüran olarak rol aldı. Türk sinemasının unutulmaz karakterleriyle özdeşleşen Özkul, 200’den fazla filmde oynadı. 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından ‘Devlet Sanatçısı’ unvanı verilen Münir Özkul, uzun yıllardır demans hastalığıyla mücadele ediyor. 

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