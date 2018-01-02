İyi ki doğdun Barış Manço … Barış Manço şarkıları

Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli sanatçılarından biri olan Barış Manço, doğum gününde unutulmadı. Anadolu Rock türünün kurucusu Barış Manço’nun bugün 74. yaş günü. 19 yıl önce kaybettiğimiz, usta sanatçı, çocukların 'Barış Ağabeyi' sosyal medyada kendi sözleri ve şarkılarıyla anılıyor. Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli sanatçılarından biri olan Barış Manço, doğum gününde unutulmadı. Anadolu Rock türünün kurucusu Barış Manço’nun bugün 74. yaş günü. 19 yıl önce kaybettiğimiz, usta sanatçı, çocukların 'Barış Ağabeyi' sosyal medyada kendi sözleri ve şarkılarıyla anılıyor. 2 Ocak 1943 yılında İstanbul'da doğan Barış Manço’nun müzik kariyeri Galatasaray Lisesi’nde başladı. ilk 45'liği Grafson Plak etiketiyle 1962 yılında yayınlandı.
Barış Manço, Eylül 1963'te Belçika Kraliyet Akademisi'nde yüksek öğrenim görmek için Türkiye'den ayrıldı. 1970 yılının Kasım ayında, Dağlar Dağlar adlı plağını yayınladı. 700.000'den fazla satan Dağlar Dağlar'la birlikte yıldızı parladı. Dağlar Dağlar, Manço'ya Platin Plak Ödülü'nü kazandırdı.1981 yılının sonlarına doğru "Sözüm Meclisten Dışarı" albümünü çıkaran Barış Manço, müzikal kariyerinin zirve noktalarından birini yaşadı. Aynı yıl ilk kez baba olma heyecanını tattı.B
estelediği 200’ün üzerindeki şarkısı, kendisine on iki altın ve bir platin albüm ve kaset ödülü kazandırdı. Bu şarkıların bir bölümü daha sonra Arapça, Bulgarca, Flemenkçe, Almanca , Fransızca, İbranice, İngilizce, Japonca ve Yunanca olarak yorumlandı.Hazırladığı televizyon programıyla Dünya'nın pek çok ülkesine giden Manço 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Unvanı'na layık görüldü. Manço, 1 Şubat 1999 tarihinde, 56 yaşındayken Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
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Ağlama Değmez Hayat
Ah Tut-i Mucize Guyem
Ahmet Beyin Ceketi
Al Beni
Ali Yazar Veli Bozar
Alla Beni Pulla Beni
Allah'ım Güç Ver Bana
Aman Avcı Vurma Beni
Aman Yavaş Aheste
Anadolu
Anahtar
Anlıyorsun Değil mi?
Arkadaşım Eşek
Ayı
Aynalı Kemer
Ayrılık
Bahçede Hanımeli
Bal Böceği
Bal Sultan
Ballı Kaymak
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Bebek
Ben Bilirim
Benden Öte Benden Ziyade
Beni Çağıran Beklemez
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Binboğanın Kızı
Bir Bahar Akşamı
Bir Selam Sana Gönül Dağlarından
Can Bedenden Çıkmayınca
Dağlar Dağlar
Delikanlı Gibi
Dere Boyu Kavaklar
Dokun Bana Sarıl Bana
Domates Biber Patlıcan
Dön Desem Döner Misin Bana?
Dönence
Dört Kapı
Düriye
Durma Ha Durma
Dut Ağacı
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Elveda Ölüm
En Büyük Mehmet Bizim Mehmet
Eski Bir Fincan
Estargon Kalesi
Fil İle Kurbağa
Gamzedeyim Deva Bulmam
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Gel
Gesi Bağları
Gibi Gibi
Gönül Dağı
Gönül Ferman Dinlemiyor
Good Golly Miss Molly
Gül Bebeğim
Güle Güle Oğlum
Gülme Ha Gülme
Gülpembe
Günaydın Çocuklar
Hal Hal
Halhal
Halil İbrahim Sofrası
Ham Meyvayı Kopardılar Dalından
Hatırlasana
Hayır
Hemşerim Memleket Nere
Hey Koca Topçu
İşte Hendek İşte Deve
Kağızman
Kalk Gidelim Küheylan
Kalpler Beraber
Kara Sevda
Karanlıkların İçinde
Katip Arzuhalim
Kayaların Oğlu
Kazma
Kezban
Kirpiklerin Ok Eyle
Kızılcıklar
Kol Düğmeleri
Küheylan
Mahkum
Müsadenizle Çocuklar
Nane Limon Kabuğu
Nazar Eyle
Ne Köy Olur Benden Ne De Kasaba
Ne Ola Yar Ola
Nenni Bebek
Nerede?
Olmaya Devlet Cihanda
Ölüm Allah'ın Emri
Ömrümün Sonbaharında
Osman
Sahilde
Sakız Hanım Mahur Bey
Sarı Çizmeli Mehmet Ağa
Sarıl Bana
Seher Vakti
Şehrazat
Söyle Zalim Sultan
Sözüm Meclisten Dışarı
Süleyman
Süper Babaanne
Tut-i Mucize Guyem
Unutamadım
Unutamıyorum
Urfa'nın Etrafı
Uzun İnce Bir Yoldayım
Vur Ha Vur
Yeni Bir Gün
Yine Bir Gül Nihal
Yine Yol Göründü Gurbete
Yol Verin Ağalar Beyler
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