İyi ki doğdun Barış Manço … Barış Manço şarkıları

Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli sanatçılarından biri olan Barış Manço, doğum gününde unutulmadı. Anadolu Rock türünün kurucusu Barış Manço’nun bugün 74. yaş günü. 19 yıl önce kaybettiğimiz, usta sanatçı, çocukların 'Barış Ağabeyi' sosyal medyada kendi sözleri ve şarkılarıyla anılıyor. Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli sanatçılarından biri olan Barış Manço, doğum gününde unutulmadı. Anadolu Rock türünün kurucusu Barış Manço’nun bugün 74. yaş günü. 19 yıl önce kaybettiğimiz, usta sanatçı, çocukların 'Barış Ağabeyi' sosyal medyada kendi sözleri ve şarkılarıyla anılıyor. 2 Ocak 1943 yılında İstanbul'da doğan Barış Manço’nun müzik kariyeri Galatasaray Lisesi’nde başladı. ilk 45'liği Grafson Plak etiketiyle 1962 yılında yayınlandı.

Barış Manço, Eylül 1963'te Belçika Kraliyet Akademisi'nde yüksek öğrenim görmek için Türkiye'den ayrıldı. 1970 yılının Kasım ayında, Dağlar Dağlar adlı plağını yayınladı. 700.000'den fazla satan Dağlar Dağlar'la birlikte yıldızı parladı. Dağlar Dağlar, Manço'ya Platin Plak Ödülü'nü kazandırdı.1981 yılının sonlarına doğru "Sözüm Meclisten Dışarı" albümünü çıkaran Barış Manço, müzikal kariyerinin zirve noktalarından birini yaşadı. Aynı yıl ilk kez baba olma heyecanını tattı.B

estelediği 200’ün üzerindeki şarkısı, kendisine on iki altın ve bir platin albüm ve kaset ödülü kazandırdı. Bu şarkıların bir bölümü daha sonra Arapça, Bulgarca, Flemenkçe, Almanca , Fransızca, İbranice, İngilizce, Japonca ve Yunanca olarak yorumlandı.Hazırladığı televizyon programıyla Dünya'nın pek çok ülkesine giden Manço 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Unvanı'na layık görüldü. Manço, 1 Şubat 1999 tarihinde, 56 yaşındayken Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Barış Manço şarkıları

Abbas Yolcu

Acıh Da Bağa Vir

Acıhda Baga Vir

Adem Oğlu Kızgın Fırın Havva Kızı Mercimek

Affet Beni

Ağlama Değmez Hayat

Ah Tut-i Mucize Guyem

Ahmet Beyin Ceketi

Al Beni

Ali Yazar Veli Bozar

Alla Beni Pulla Beni

Allah'ım Güç Ver Bana

Aman Avcı Vurma Beni

Aman Yavaş Aheste

Anadolu

Anahtar

Anlıyorsun Değil mi?

Arkadaşım Eşek

Ayı

Aynalı Kemer

Ayrılık

Bahçede Hanımeli

Bal Böceği

Bal Sultan

Ballı Kaymak

Baykoca Destanı

Bebek

Ben Bilirim

Benden Öte Benden Ziyade

Beni Çağıran Beklemez

Beyhude Geçti Yıllar

Binboğanın Kızı

Bir Bahar Akşamı

Bir Selam Sana Gönül Dağlarından

Can Bedenden Çıkmayınca

Dağlar Dağlar

Delikanlı Gibi

Dere Boyu Kavaklar

Dokun Bana Sarıl Bana

Domates Biber Patlıcan

Dön Desem Döner Misin Bana?

Dönence

Dört Kapı

Düriye

Durma Ha Durma

Dut Ağacı

Eğri Büğrü

Elveda Ölüm

En Büyük Mehmet Bizim Mehmet

Eski Bir Fincan

Estargon Kalesi

Fil İle Kurbağa

Gamzedeyim Deva Bulmam

Geçti Dost Kervanı

Gel

Gesi Bağları

Gibi Gibi

Gönül Dağı

Gönül Ferman Dinlemiyor

Good Golly Miss Molly

Gül Bebeğim

Güle Güle Oğlum

Gülme Ha Gülme

Gülpembe

Günaydın Çocuklar

Hal Hal

Halhal

Halil İbrahim Sofrası

Ham Meyvayı Kopardılar Dalından

Hatırlasana

Hayır

Hemşerim Memleket Nere

Hey Koca Topçu

İşte Hendek İşte Deve

Kağızman

Kalk Gidelim Küheylan

Kalpler Beraber

Kara Sevda

Karanlıkların İçinde

Katip Arzuhalim

Kayaların Oğlu

Kazma

Kezban

Kirpiklerin Ok Eyle

Kızılcıklar

Kol Düğmeleri

Küheylan

Mahkum

Müsadenizle Çocuklar

Nane Limon Kabuğu

Nazar Eyle

Ne Köy Olur Benden Ne De Kasaba

Ne Ola Yar Ola

Nenni Bebek

Nerede?

Olmaya Devlet Cihanda

Ölüm Allah'ın Emri

Ömrümün Sonbaharında

Osman

Sahilde

Sakız Hanım Mahur Bey

Sarı Çizmeli Mehmet Ağa

Sarıl Bana

Seher Vakti

Şehrazat

Söyle Zalim Sultan

Sözüm Meclisten Dışarı

Süleyman

Süper Babaanne

Tut-i Mucize Guyem

Unutamadım

Unutamıyorum

Urfa'nın Etrafı

Uzun İnce Bir Yoldayım

Vur Ha Vur

Yeni Bir Gün

Yine Bir Gül Nihal

Yine Yol Göründü Gurbete

Yol Verin Ağalar Beyler

Yolla Yarim Tez Yolla