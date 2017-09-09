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    Hürriyet >Gündem>'İyi halli' çocuk istismarcısı

    'İyi halli' çocuk istismarcısı

    Felat BOZARSLAN/ DHA
    09.09.2017 - 23:40 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 23:40

    DİYARBAKIR'da geçen yıl yengesinin 13 yaşındaki kız kardeşine cami bahçesinde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan U.K. (20), 8 yıl hapis cezası aldı.

    Eylemin birden fazla kez işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle ceza artırımı yapmayan mahkeme, sanığın duruşmada olumsuz bir davranışı görülmediği için 'iyi hal'den cezayı 6 yıl 8 aya indirdi. Sanığın tutuklanmasına karar verilmedi. 

    Etiketler: çocuk istismarı , Diyarbakır , gazetehaberleri
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