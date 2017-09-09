'İyi halli' çocuk istismarcısı

Eylemin birden fazla kez işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle ceza artırımı yapmayan mahkeme, sanığın duruşmada olumsuz bir davranışı görülmediği için 'iyi hal'den cezayı 6 yıl 8 aya indirdi. Sanığın tutuklanmasına karar verilmedi.