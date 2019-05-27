İYİ FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN DAHA AZIYLA YETİNMEYİN!

Instagram gibi görsel ağırlıklı sosyal medya platformlarının yaygınlaşması, beğeni çıtalarını daha da yükseltti. Daha iyi görseller paylaşmak isteyen bir sosyal medya kullanıcısıysanız, hayalinizdeki kareleri çekmek ve bu fotoğraflarla sosyal medyada çok daha fazla beğeni almak sandığınız kadar zor değil.

Hepimizin kullandığı cep telefonları, hazır filtreler ve manipüle edilmiş odak ayarlamaları ile belli bir noktaya kadar göze hoş gelen fotoğraflar üretebilse de, daha iyi kalitede netlik ve derinlik ayarında göz alıcı fotoğraflar ve videolar çekmek için mutlaka lensi değiştirilebilir Dijital Fotoğraf Makineleri (DSLR) ile fotoğraf çekmeye başlamalısınız.

Hazır havalar da ısınmışken, şimdi sizi, hemen bir fotoğraf makinesi edinme arzusu uyandıracak hayranlık verici yerlere götürüyor, üstelik buralarda çekeceğiniz en unutulmaz kareler için de birkaç profesyonel ipucunu sizinle paylaşıyoruz.

DSLR kullanırken, makinenizdeki “Hazır Görüntüleme Modları”nı kullanın:

Bu hazır modlar hangileri derseniz, sizinle Türkiye’de küçük bir gezintiye çıkalım;

Kapadokya’nın, ziyaretçilerine günün her saatinde benzersiz manzaralar sunan masalsı fonunun önünde kendinizi en güzel şekilde görüntülemek için, arka planı bulanıklaştırarak ışığa en uygun diyaframı ayarlayan, sosyal medya kullanıcılarının favorilerinden olan Portre Modu’nu,

Eşsiz mavi gökyüzünü arkasına alarak tüm heybetiyle karşımızda duran Ağrı Dağı’nın göz alıcı manzarasını görüntülemek için alan derinliğini maksimuma çıkaran Manzara Modu’nu,

Antalya’daki Köprülü Kanyon’da rafting yaparken çılgın dalgalarla boğuştuğunuz esnada hareketi dondurmak isterseniz Spor Modu’nu,

Bodrum sahilindeki günbatımı sırasındaki renklerinin eşsiz uyumunu görüntülemek için, gerekmeyen ortamlarda flaşın patlamamasını sağlayan tam otomatik Flaş Kapalı Modu’nu

ve

İstanbul Boğazı kenarında gece yakalamak istediğiniz, arka fonu bulanık olan o şahane kareyi yakalamak için düşük ışıklı ortamlarda en iyi görüntüyü almaya yardımcı olan Portre (gece) Modu’nu kullanın.

Otofokus ayarı yapın:

Çektiğiniz objeyi ya da manzaranın odağını netlemek için deklanşöre hafifçe basarak kırmızı noktalarla otomatik odaklama ayarı yapın.

Fotoğraflarınızı sosyal medyada hızla ve kolayca paylaşmak için Camera Connect uygulamasını kullanın:

Çektiğiniz fotoğrafları , IOS ve Android platformlarında bulabileceğiniz Camera Connect uygulamasıyla, Wi-Fi üzerinden cep telefonunuza hemen aktarın ve hafıza kartını bilgisayarınıza takıp çıkarmakla uğraşmadan, DSLR fotoğraf makineniz ile çektiğiniz fotoğrafı zahmetsizce sosyal medyada paylaşın.

Canon varken daha azıyla yetinmeyin:

Canon’un EOS 2000D modeli başlangıç seviyesindeki kullanıcılar için, yukarıda saydığımız tüm faydalı özelliklere sahip bir DSLR’dır.

Canon EOS 2000D, Canon’un 2019 Yaz kampanyası süresince, özel fiyatıyla Canon Yetkili Satıcıları ve teknomarketlerde sizleri bekliyor olacak.