İyi eyeliner sürmenin 7 gizli yolu

Primer kullanırlar
Eyeliner’ınızın bulaşması ve tek bir sürüşte bile şişlik olması sizin için en büyük meseleyse bir astarla başlayın. Bu sadece uygulama için pürüzsüz bir yüzey oluşturmaz, aynı zamanda eyeliner’ınızın yerinde kalmasını da sağlar.
Hangi formüllerin onlar için en iyisi olduğunu bilirler
Genel olarak normal kalemler ve jel astarlar sıvılardan çok daha kolay uygulanır. Bu nedenle yeteneklerinizden çok emin değilseniz daha basit bir yol olan kalemle başlayın ve daha sonra eliniz alıştıktan sonra sıvı eyeliner’a geçiş yapın.
Dirseklerini dondururlar
Duruş şekli eyeliner sürerken çok önemlidir. Astarınıza girmeden önce dirseklerinizi sabit tutmak için düz bir yüzey bulun ve daha sonra çizmeye başlayın. Kararlı bir duruşla sabit bir çizgi çekmeyi başarabilirsiniz.
Birden fazla gölge kullanırlar
Üst kirpik boyunca siyah ve kahverengi gibi daha koyu bir gölge kullanın ve bunun mükemmel olması için çok çabalamayın. Sonra gri ya da bronz gibi bir tonla daha hafif bir gölge yapın. Herhangi bir pürüzü gizlemek için öncesinde çizdiğiniz çizginin üst kenarıyla harmanlayın.
Ters çalışırlar
Gözlerinizi iç köşelerden başlayarak boyamak yerine bitiş noktasından başlayın. Bu çok daha iyi bir simetri yakalamanın iyi bir yoludur. Kedi gözü bir görünüm istiyorsanız bu teknik çok daha iyi bir sonuç verecektir.
Kapatıcı kullanırlar
Çok büyük bir hatanız yoksa silip yeniden yapmak yerine kapatıcınızı kullanabilirsiniz. Bu çok daha pratik bir çözümdür.
Düzenli olarak malzemelerini değiştirirler
Çoğu profesyonel her iki ayda bir nem ve bakteri gibi sorunlarla karşılaşmamak için sıvı eyeliner’larını yeniler. Bu çok erken diyorsanız nem ve kuruma durumuna göre dört ila altı ayda bir sıvı eyeliner’larınızı değiştirin. Kalemleri ise her sene değiştirmelisiniz.
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