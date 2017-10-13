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    'İyi çocuk' konuştu: Büyükanıt'ın elini öpeceğim

    Oya ARMUTÇU / ANKARA
    13.10.2017 - 00:25 | Son Güncelleme:

    ŞEMDİNLİ davasında 39 yıl 10 ay ve 27 gün hapse mahkûm olan ve 8.5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra önceki gün tahliye edilen sanık astsubay Ali Kaya ilk kez Hürriyet’e konuştu. Kaya, “Devlette resmi göreve gerek yok. Öncelikli mücadelemiz, FETÖ’cü ve bölücü hainlerle mücadele” dedi. Kaya şunları söyledi:

    FETÖ-PKK İŞBİRLİĞİ
    “Yeniden yargılama devam ettiği için davaya girmeyeceğim. Şemdinli TSK’ya kurulan ilk kumpas. FETÖ’nün PKK ile müşterek hareket ettiği ve işbirliği içine girdiği ilk olay. Savcı Ferhat Sarıkaya’nın itiraflarıyla, Şemdinli iddianamesini, Ankara’da FETÖ’cü kripto hukukçular ve istihbarat elemanlarından oluşan özel bir ekibin hazırladığı; Mustafa Uçkan isimli tutuklu emniyet müdürüne flash bellekle gönderildiği ortaya çıkmıştır.

    Amaç benim üzerimden Büyükanıt’a ulaşıp, Genelkurmay Başkanlığı’na giden yolu tıkamak ve diğer generallere gözdağı vererek TSK’nın terörle mücaledeki azmini ortadan kaldırmaktı. ‘Ali Kaya iyi çocuktur, tanırım dediği’ için Yaşar Büyükanıt Paşa’ya yapmadıkları kalmadı. Fırsat bulduğumda inşallah Büyükanıt Paşa’nın ellerinden öpmeye gideceğim.”

    2005’te Hakkâri Şemdinli’de Umut Kitabevi’ne bomba atılmasıyla ilgili davada mahkûm edilen üç sanık, FETÖ bağlantısı nedeniyle açığa alınan savcı Ferhat Sarıkaya’nın itiraflarının ardından yeniden yargılanmış ve tahliye edilmişti.

    Etiketler: şemdinli davası , gazetehaberleri
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