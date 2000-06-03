İyi aile çocuğuyuz

Adnan Hocacılar DGM'de

ŞANTAJ çetesi kurarak menfaat sağlamak suçundan DGM'de yargılanan 'Adnan Hoca' lakaplı Adnan Oktar'la birlikte yargılanan sanıklar, iyi ve zengin ailelere mensup olduklarını, iddiaların iftira olduğunu savundular. İstanbul 1 No'lu DGM'de görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar, Bilim Araştırma Vakfı (BAV) Fahri Başkanı Adnan Oktar, (üyeler) Fırat Develioğlu, Halil Hilmi Müftüoğlu, Emre Nil, Hasan Basri Güner, Timur Ayan, F.T ile tutuksuz 22 sanık katıldı.

Seks álemi yok

Sanıklar, iyi ve zengin ailelere mensup olduklarını belirterek, herhangi bir çete faaliyetlerinin olmadığını, şantajla menfaat sağlamadıklarını söylediler. Örgüt içinde 'imam-kardeş, imam-bacı' yapılanmasını ve seks álemleri yapıldığı iddialarını kabul etmediler. Örgütün siyasilerle bağlantılarını sağladığı iddia edilen tutuksuz sanık Ersin Alacadağ, Adnan Hoca'nın talimatıyla DYP'ye girdiği iddialarını yalanladı. Alacadağ, ‘‘DYP'ye 1991'de Orhan Keçeli tarafından üye yapıldım. Adnan Hoca'yı üniversiteden tanırım. 10 yıldır görmüyorum. Celal Adan ile ailecek, Mehmet Ağar ile de haftada birkaç kez görüşürüm. Şantaj yapmayacağıma en önemli şahitlerdir’’ dedi.

Babuna arkadaşım

Tutuksuz sanık Muhammet Cihat Gündoğdu, hákimin, ‘‘Oktar Babuna'nın kan bağış kampanyasında yer aldınız mı?’’ sorusunu, ‘‘Babuna arkadaşımdır. Kanser olduğunu duyduğumda, yardımlarına koştum’’ diye cevapladı. Adnan Oktar ve Fırat Develioğlu dışındaki tutuklu sanıkların tahliye olduğu duruşma ertelendi.