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    'Ivanka'ya benzeyeceğim' diye 13 ameliyat oldu!

    hurriyet.com.tr
    19 Ağustos 2017 - 15:15Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 15:27

    İvanka Trump hayranı İngiliz kadın, ona benzeyebilmek için 1 yıl içerisinde tam 13 kez estetik ameliyat olduğunu açıkladı.

    İngiltere’de yayınlanan estetik cerrahların yer aldığı televizyon programına katılan Tiffany Taylor, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’a benzemek istediğini söyledi.

    Bütün kadınlar için rol model olduğuna inandığı Ivanka Trump’a benzemek için 1 yıl içerisinde toplam 13 ameliyat geçirdiğini açıklayan Taylor, “Önceden çok tatlıydım fakat şimdi daha zarif bir görünümüm var.” dedi.

    Ivankaya benzeyeceğim diye 13 ameliyat oldu

    Göğüs büyütmek, yanak dolgusu yaptırmak, göz kapaklarını kaldırmak için pek çok operasyon geçiren Taylor’un, 10 senedir birlikte olduğu kocasından ayrılmasından sonra estetik ameliyatlar olmaya başladığı anlaşıldı.

    Ivankaya benzeyeceğim diye 13 ameliyat oldu

    Etiketler: ABD , Ivanka Trump , ingiltere
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