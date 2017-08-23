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    Ivanka’dan şoför Pelin paylaşımı

    DIŞ HABERLER
    23 Ağustos 2017 - 01:35Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 01:42

    ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka, Birleşmiş Milletler’in (BM) kadınların güçlendirilmesi ve cinsiyet eşitliği için çalışan birimi UNWomen’ın girişimiyle Edirne’de otobüs şoförü olarak çalışan Pelin Aslantaş’ın (44) hikâyesini tüm dünyaya duyurdu.

    Ivanka, dün Twitter hesabından Aslantaş’ın UnWomen’ın sitesinde yer alan hikâyesini  “Otobüs şoförü Pelin’in hikâyesine göz atın” diyerek paylaştı. Ivanka’nın 4.5 milyona yakın takipçilerine aktardığı haber, 8 Mart Kadınlar Günü’nde yayınlanmıştı. Haberde Aslantaş, 202 erkek arasında tek kadın şoför olduğunu anlatıyordu.

    Ivanka’dan şoför Pelin paylaşımı

    Meslektaşlarının kendi aralarında kaza yapacağını ya da kısa sürede işi bırakacağını konuştuğunu ifade eden Aslantaş, sonunda onların da kendisinin iyi sürücü olduğuna inandıklarını ve mesleğini bırakmayı düşünmediğini söylüyordu. 

     

    Etiketler: ivanka , şöför pelin , trump
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