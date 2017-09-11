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EĞİTİM

    Hürriyet >Eğitim>İÜ AUZEF kayıtları başladı

    İÜ AUZEF kayıtları başladı

    AA
    11.09.2017 - 11:57 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 11:57

    İstanbul Üniversitesi (İÜ) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine (AUZEF) 6 Ekim'e kadar kayıt yaptırılabilecek.

    İÜ ‘Aramıza Sınav Girmesin’ sloganıyla tüm üniversite öğrencilerine ve mezunlarına kapılarını sınavsız açıyor. 

    Sınavsız, evraksız kayıt imkânı ve Türkiye'nin neredeyse her ilinde yer alan sınav merkeziyle fark yaratan İÜ AUZEF kayıtları 11 Eylül’de başladı. 

    Tüm üniversite öğrencileri ve mezunları, 6 Ekim'e kadar http://ikinciuniversite.istanbul.edu.tr/ adresinden İÜ'ye online kayıt olabilecek. 

    Herhangi bir lisans veya ön lisans programından mezun ya da bir lisans veya ön lisans programında okuyanlar, İÜ'nün sınavsız kayıt fırsatından faydalanabilecek. 

    Türkiye'nin neresinde olursa olsun, ikinci bir üniversite okumak isteyenler AUZEF kapsamında yer alan altı lisans ve altı önlisans programlarından birine kayıt yaptırarak İÜ öğrencisi olabilecek.

    Etiketler: istanbul üniversitesi , auzef , ÖĞRENCİ , sınavsız üniversite
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