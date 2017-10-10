iTunes güncellendi, App Store günler sonra geri döndü!

Apple eski sürümü tekrar yayınlayarak masaüstü yazılımı üzerinden App Store uygulamalarını ve zil seslerini indirmenizi tekrar sağlamış oldu. Bunun sebebi olarak ise bazı iş ortaklarının hala yazılımı uygulama yüklemek için kullanması gösteriliyor. Tabii ki bu sürümü indiren herkes de özelliğe tekrar kavuşabilecek.

12.6.3 sürümünü indirip kuranların yeni bir sürümün yüklemesi gerektiği hakkında mesajlarla da karşılaşmayacağı ifade ediliyor. Kurulumdan sonra çoğu kullanıcının kütüphanesini tekrar oluşturması gerekeceğinin de altını çizelim.

Bu sürümün iOS 11, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X ile tamamen uyumlu olduğu vurgulanıyor. Öte yandan, yazılım için ne kadar sürede daha destek sağlanacağı şu an için belirsiz.