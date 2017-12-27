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İTÜ’den Ağaoğlu'na flaş Tesla yanıtı

Hürriyet Haber
27.12.2017 - 13:57 | Son Güncelleme:

Ağaoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu’nun Hürriyet ve diğer bazı gazetelerde yayınlanan İTÜ’ye bağışladığı Tesla marka araçla ilgili iddialarına İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) itiraz geldi. Ağaoğlu, “6 yıl önce üzerinde çalışılması için İTÜ’ye bağışladığım Tesla marka aracım rektörlük binasının otoparkında çürümeye terkedilmişti. Araca el sürülmediğinden pilleri tükenmiş, şarj sistemi de arızalanmıştı. 50 bin dolar masrafı var. Araç kaderine terkedilmiş durumda” demişti.

İTÜ’den yapılan açıklamada, “Son günlerde bazı yayın organlarında “Tesla Otoparkta Çürüyor” şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 
Tesla Roadster, 28 Şubat 2012 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi ‘ne (İTÜ) araştırma amaçlı kullanılmak üzere bağışlanmıştır. 2012 yılından itibaren Tesla Roadster, öğrencilerin eğitimi ve araştırma faaliyetleri için kullanılmaktadır.

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İTÜ’den Ağaoğluna flaş Tesla yanıtı

İstanbul Teknik Üniversitesi, aynı zamanda elektrikli araçlar konusunda çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bunun son örneği İTÜ Teknokent bünyesinde bulunan Derindere Motorlu Araçlar’ın (DMA) üretmeye başladığı elektrikli araçların pillerinin şarj istasyonuna gerek olmadan şarj edilebilmesidir. İTÜ, araç bataryasının uzun mesafe gitmesine imkan vermeyen araçlardan yola çıkarak bugün tek şarjla 450 kilometre yol alabilen araçları ülkemize kazandırmıştır.

İTÜ’den Ağaoğluna flaş Tesla yanıtı

Son günlerde bazı yayın organlarında “Tesla Otoparkta Çürüyor” şeklinde çıkan asılsız haberleri üzüntüyle takip etmekteyiz. Basın mensuplarına kapısı her zaman açık İTÜ, aracı görmek isteyen medya çalışanlarını da bu süreçte asla geri çevirmemiştir. Bugüne kadar defalarca basın mensupları aracı incelemiş ve talep ettikleri bilgilere ulaşmıştır. Ayrıca araştırma için hediye edilen bir aracın sürekli gündeme taşınması ve geri istenmesi Türk kültürü ve gelenekleriyle de bağdaşmamaktadır” denildi.

İTÜ’den Ağaoğluna flaş Tesla yanıtı

İTÜ’den gönderilen videolarda bir kişinin Tesla’nın motorunda ölçüm yaptığı ancak aracın çalışmadığı görülüyor.

Etiketler: gazetehaberleri , Ali Ağaoğlu
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