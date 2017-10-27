İTÜ’den Fransız enstitüyle işbirliği

30 Ekim’de INSA Rouen Normandiya Direktörü Prof.Dr. Mourad Abdelkrim Boukhalfa ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca tarafından imzalanacak anlaşma için bir tören düzenlenecek. Törene İTÜ Rektör yardımcılarının yanı sıra Fransa Büyükelçiliği İşbirliği ve Kültürel Etkinlikler Müsteşarı Eric Soulier ve üniversitelerle işbirliği ataşesi Béatrice Delpouve da katılacak.

İTÜ ve INSA arasında imzalanacak anlaşmanın maddeleri arasında akademik yayınlar değişimi, akademik personel ve öğrenci değişimi, öğrencilerin tez çalışmalarında ortak değerlendirme, çift diploma imkanı, araştırma projelerinde işbirliği yer alıyor.