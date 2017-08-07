İTÜ Çekirdek'e ünlü desteği

Mobil uygulamalar, sanal gerçeklik, giyilebilir teknolojiler, nesnelerin interneti, biyometri… Bugünün ve geleceğin teknolojilerinin üretilmesi adına girişimcilere ideal bir ortam sunan İTÜ Çekirdek, 6. senesinde büyümeye devam ediyor. Her dönemin sonunda gerçekleştirdiği Big Bang yarışması ile girişimcilerin projelerini hayata geçirmeleri adına kaynak sağlıyor. İTÜ Çekirdek’in sürdürülebilir ve girişimciye katma değer katan yapısının ardında ise İTÜ ARI Teknokent yanı sıra Istanbul Sanayi Odası (İSO) Elginkan Vakfı, ING, Enerjisa, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) gibi paydaşlar ve yatırımcılar bulunuyor.

Bu sene itibarıyla en az 50 bin TL yatırım sözü veren yatırımcılar, İTÜ Çekirdek’de jüri koltuğuna oturacak ve diledikleri girişime yatırımda bulunabilecek. İTÜ Çekirdek’in girişimciler ve yatırımcılar arasında kurduğu bu direkt bağı gören ve değerlendiren isimlerden biri de Türk pop müziğine damga vuran isimlerden Mustafa Sandal oldu.

Geçtiğimiz sene tam 8 girişimciye Big Bang sahnesinde yatırımda bulunan Sandal, etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmasında tüm sanatçı dostlarını, “sevgiyle üreten teknoloji girişimlerine” yatırım yapmaya çağırdı. İTÜ Çekirdek ekiplerini uzun süredir takip eden Sandal’ın bu sene de Big Bang’i yerinde takip etmesi ve yatırımlarına devam etmesi bekleniyor. İTÜ Çekirdek, girişimcilere yatırım konusunda sanat dünyası için örnek olan Mustafa Sandal’ın ardından daha fazla yıldızı, girişimciliğe katkı sağlamak adına Big Bang sürecine katılmaya davet ediyor.

İTÜ Çekirdek süreci

İTÜ Çekirdek girişimcisi olan ekipler İTÜ Çekirdek’in tüm olanaklarını kullanarak projelerini geliştirme imkanına sahip oluyor. Girişimciler, bir yandan projelerini hayata geçirmeye çalışırken, hızlandırma sürecinde de profesyonellerden ve akademisyenlerden iş modeli geliştirme , pazarlama ve ticarileşme , sunum gibi temel işletme eğitimleri alıyor. İTÜ Çekirdek’in laboratuvar, açık çalışma alanı, network ve mentor ağından yararlanabiliyor. İTÜ Çekirdek süreci sonunda ise girişimciler Big Bang adı verilen ve girişimcilerin aldıkları eğitimler sonucunda ortaya çıkardıkları projelerin değerlendirildiği ödül etkinliğine katılım hakkı kazanıyor. Big Bang’de dereceye giren ekipler 5 milyon TL’lik ödül havuzundan pay alabiliyor.

Big Bang yarışması, toplamda girişimcilere ulaştırdığı kaynak ile dünyanın ilk üç girişimcilik yarışması arasında yer alıyor.

İTÜ Çekirdek’e katılmak ve Big Bang sahnesine çıkarak ödülden pay almak isteyen girişimcilerin, 19 Ağustos 2017 tarihine kadar başvurularını www.itucekirdek.com adresi üzerinden tamamlamaları gerekiyor.