İttifakta sürpriz 'baraj' formülü

‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin son anayasa değişikliği uyarınca mevzuatta yapılması zorunlu olan değişikliklerle ilgili AK Parti’nin bugüne kadar yürüttüğü hazırlık konusunda MHP’yi bilgilendirdiği belirtildi.



İki parti arasında MHP’nin önerisi doğrultusunda, üst çatı başlığı altında ittifak yapan partilerin adlarının yazılacağı modelde önemli ölçüde uzlaşma sağlandığı vurgulanırken, kulislerde ise ‘barajlı daraltılmış bölge’ formülü konuşuluyor. AK Parti kulislerinde konuşulan yüzde 10 seçim barajını koruyan bu formülde, iki parti arasında varılacak uzlaşmaya göre 6 ya da 8’den daha fazla milletvekili çıkaran iller birden fazla seçim bölgesine ayrılacak.



Seçimlere de YSK tarafından 600 vekile göre yapılan dağılıma göre belirlenecek yeni seçim çevreleriyle girilecek. Ancak, MHP’nin dar ve daraltılmış bölge formüllerine sıcak bakmadığı, bunun yerine barajın yüzde 7 ya da 8 bandına çekildiği mevcut sistemden yana olduğu belirtiliyor. Kulislerde AK Parti’nin, seçimlerde iktidara avantaj sağlayabilecek bu formül konusunda MHP’yi iknaya çalışacağından söz ediliyor.



YEREL SEÇİM PAKETİ MASADA

Komisyonun 2.5 saat süren toplantısında, AK Parti’nin hazırladığı yerel seçimlere yönelik uyum paketi de değerlendirildi. Pakette, milletvekilliğindeki gibi belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile muhtarların seçilme yaşı da 18’e çekiliyor. Kulislerde, AK Parti’nin daha önce YSK Teşkilat Yasası’yla getirmek istediği ancak muhalefetin tepkisi üzerine son anda geri çekilen iki düzenlemenin de pakette yer aldığı konuşuluyor. Geri çekilen bu düzenlemeler arasında en çok tepkiyi, sandık kurulu başkanlıklarında partileri devre dışı bırakan değişiklik ile sandık müşahitlerinin önceden bildirilmesinin istenmesi çekmişti.

TOPLANTI YERİ DEĞİŞTİ

İlk toplantısını geçen hafta Meclis’te yapan AK Parti ve MHP heyetleri, dünkü toplantıyı Meclis’e ait olan ve milletvekillerinin kullanımındaki Beştepe Ala Tesisleri’nde yaptı. İlk toplantının TBMM Genel Sekreterlik Toplantı Salonu’nda yapılmasına CHP itiraz etmişti.