İttifak tamam

İki parti mevcut seçim sistemiyle yüzde 10 barajının korunması konusunda uzlaştı. Oy pusulasında üst çatı başlığı altında ittifak yapan partilerin adlarının yazılacağı, ittifak seçmeninin de kendi partisine oy vereceği bir formülde uzlaşıldı.

AK Parti ve MHP tarafından yürütülen ve BBP’nin de katılması beklenen ittifakın adı, ‘Milli Mutabakat’ olarak ilan edilmişti. Bahçeli, ‘Ay Yıldız İttifakı’ önerisinde de bulunmuş, Erdoğan da bu öneri için, “Gayet güzel, içeriği nedir, onu da öğreniriz, biliriz. Biz doğru olan her şeyin yanındayız” demişti.

İttifakın adının Erdoğan ve Bahçeli’nin buluşmalarında netleşmesi bekleniyor.

Partilerin, yapacakları ittifaka ilişkin bir ön mutabakat metni hazırlayıp imzalamaları da öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için aranan 100 bin imzayı da daha önce gündeme geldiği gibi noterler değil, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) toplayacak. YSK’nın imzaların toplanması sürecini il ve ilçe seçim kurulları aracılığıyla yürüteceği belirtiliyor.

İki parti seçim güvenliği için sandık başında alınacak önlemler konusunda da uzlaştı. Sandık güvenliği için sandık kurulu başkan ve üyelerine verilen polis çağırma yetkisinin genişletileceği belirtildi.

Milletvekilliğinde olduğu gibi belediye başkanı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri ile muhtar seçilme yaşı da 18’e çekiliyor.

Komisyon kaynakları Hürriyet’e, “Komisyon olarak makul ve doğru bulduğumuz noktaları içeren bir metin ortaya çıkardık. Liderler başından beri bilgilendirildikleri için de önemli konular süreç içinde büyük ölçüde netleşmişti, bu nedenle önerilerimiz arasında öyle alternatifli diyebileceğimiz şeyler de yok, sadece, ‘şu yönde bir düzenleme olsun mu olmasın mı’ diye liderlerin tercihine bırakılan bir iki küçük husus var” dedi. Liderlerin görüşmesinin ardından netleşecek bu ilk paketin önümüzdeki hafta ya da en geç ay sonuna kadar Meclis’e sunulacağı da belirtiliyor.

BBP: LİSTE TEK OLSUN

Bu arada BBP Genel Başkanı Mustafa Destici dün düzenlediği basın toplantısında, “İttifakta yer alacak her parti, kendi amblemiyle ittifakın içerisinde yer almalı. Lakin liste tek olmalı” dedi.