İttifak seçenekleri bugün masada

Buna göre, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin de dile getirdiği, pusulada hem ittifak çatısının, hem de altında ittifak yapan partilerin isim ve amblemlerinin yer aldığı ‘çatı ittifakı’ yapılabilecek.

Diğer seçenek ise ittifakın önceden deklare edilip, partilerin ayrı ayrı seçime girmeleri ve ittifak oylarının toplanması şeklinde olabilecek.

İttifak yapan partilerin tek liste ile seçime girmesi de ayrı bir seçenek olarak tartışılacak. Hangi milletvekili adayının hangi partiyi temsil ettiği, yanına partisinin ismi yazılarak belirtilecek.

İttifak yapan partilerin oylarının nasıl toplanacağı ve daha sonra partilere göre nasıl dağıtılacağı da çalışmanın önemli bir başlığını oluşturuyor. Bu düzenleme hangi sistem tercih edilirse edilsin, zorunlu olarak yapılacak. Önce D’hondt sistemine göre, ittifak oyları belirlenecek. Ardından aynı sisteme göre partilerin oy oranları hesaba katılarak, milletvekili dağılımı yapılacak. Partiler, ortak hareket ettikleri partinin güçlü olduğu illere ve bölgelere göre milletvekili adayı gösterebilecek.

Mevcut sistemdeki yüzde 10 barajının korunabileceği belirtiliyor. MHP bu konuda ısrarcı olursa, barajın yüzde 7’ye çekilmesi de tartışılabilecek. Ancak ittifak yapan partiler için yüzde 10 barajı otomatik olarak devre dışı kalacak. Oyları barajın altında bile olsa Meclis’te temsil edilmiş olacak. Bunun ittifak yapmayan partilerin aleyhine durum yaratacağı için tartışma konusu olması bekleniyor.

İttifak konusunda karar verilecek bir başka başlık ise ‘ortak seçim beyannamesi’ yapılıp yapılmayacağı olacak. Varılacak uzlaşmaya bağlı olarak seçeneklerden biri tercih edilecek.