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    İttifak komisyonu tamam

    Gizem KARAKIŞ / ANKARA
    13.01.2018 - 01:11 | Son Güncelleme:

    AK Parti ve MHP’nin ittifak görüşmelerini yürütecek komisyon üyeleri belli olurken Başbakan Binali Yıldırım da MHP ile ittifaka olumlu baktıklarını söyledi.

    Yıldırım, “İttifak dediğin aleni yapılır. Biz bunun için düzenleme de yapıyoruz. Gizli saklı ittifak yapmaya kalkmasınlar, vatandaş bunu yemez” dedi.
    AK Parti ve MHP’nin ittifak komisyonunun üyeleri belli oldu. AK Parti’de Abdulhamit Gül, Mustafa Şentop ve Mahir Ünal; MHP’de ise Mehmet Parsak, Mustafa Kalaycı ile Faruk Aksu komisyon üyeleri olarak açıklandı.

    Başbakan Yıldırım, dün cuma namazı sonrası gazetecilerin ittifak ile ilgili sorularını yanıtlarken özetle şunları söyledi:

    İTTİFAK ALENİ YAPILIR
    “Görüşülen husus çok açıktır. MHP’nin sayın Genel Başkanı’nın daha önce net bir şekilde açıkladığı gibi 2019’da yapılacak seçimde aday çıkarmayacaklarını, ittifak olursa da olmazsa da sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığını destekleyeceklerini ifade ettiler. Biz de ittifaka olumlu bakıyoruz. Bir partinin listelerinden seçime girmek değil, amblemlerini muhafaza ederek seçime gitmelerine yönelik düzenlemeye sıcak bakıyoruz. Komisyonun görevi bunun detaylarını konuşmak.
    (İttifakta doğal kenetlenme mi olacak?) İttifak dediğin aleni yapılır. Biz bunun için düzenleme de yapıyoruz. Gizli saklı ittifak yapmaya kalkmasınlar, vatandaş bunu yemez. Biz ülkemiz üzerinde emelleri olanların emellerine hizmet edecek hiçbir parti ile ittifak yapmayız. Doğal kenetlenme falan bunlar zırvadır.”

    DARALAN BİR ALAN DEĞİL
    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da düzenlediği basın toplantısında “İttifaka ne kadar çok parti gelirse o kadar büyür. Herkes gelirse herkesi
    kapsar. Daraltılan, çizilen, girilemez bir alan değil. Bunun genişliği Türkiye’yi kuşatır” dedi. 

    Etiketler: gazetehaberleri
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