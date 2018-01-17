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    İttifak için Avrupa’dan model arayışı

    Turan YILMAZ / ANKARA
    17.01.2018 - 00:55 | Son Güncelleme:

    AK Parti, MHP ile birlikte yürüteceği seçim ittifakı için Avrupa’da uygulanan modelleri incelemeye alıyor.

    İttifak için Avrupa’dan model arayışıMHP ile ortak yürütülecek ittifak düzenlemelerine ilişkin AK Parti’de oluşturulan komisyonun başkanı, Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop’un verdiği bilgiye göre, İtalya, İspanya, Romanya, Finlandiya başta olmak üzere Avrupa’daki ittifak modelleri incelenecek. Şentop, “Avrupa’da da dünyada da örnekleri var. Avrupa’da bunu uygulayan ülkeleri inceleyip uygun bir model geliştireceğiz” dedi.

    ELEKTRONİK İMZAYLA ADAYLIK

    Meclis dışından aday gösterileceklere ilişkin 100 bin imzanın nerede ve nasıl toplanacağına ilişkin de farklı seçenekler üzerinde duruluyor. Bu imzaların noter onaylı olması öne çıkarken, imzaların ilçe seçim kurulları aracılığıyla toplanması da gündemde. Noter seçeneğinin tercih edilmesi halinde bu iş için gerekli olan noter ücretinin makul bir seviyeye çekililebileceği belirtiliyor. 100 bin imzanın elektronik imzayla toplanması da seçenekler arasında. AK Parti ve MHP’de oluşturulan komisyonların ilk toplantıyı perşembe günü yapması bekleniyor.

    Etiketler: gazetehaberleri
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