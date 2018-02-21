İttifak düzenlemesine CHP'den ilk tepki

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları yazdı: "İşte iki skandal madde... Mühürsüz oylar ile üzerinde leke çizik bulunan oylar da geçerli sayılacak. Seçim güvenliği, sandık başına silahlı kişileri çağırma yetkisiyle de yok ediliyor. 3. MC, Türkiye'yi felakete sürüklüyor. Buna tüm gücümüzle direneceğiz!"

Yarkadaş maddelerle ilgili şu görselleri paylaştı...





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