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    İttifak düzenlemesine CHP'den ilk tepki

    Hürriyet Haber
    21.02.2018 - 17:31 | Son Güncelleme:

    AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren ortak kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunmasına CHP'den ilk tepki İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'tan geldi.

    CHP Milletvekili Barış Yarkadaş Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları yazdı: "İşte iki skandal madde... Mühürsüz oylar ile üzerinde leke çizik bulunan oylar da geçerli sayılacak. Seçim güvenliği, sandık başına silahlı kişileri çağırma yetkisiyle de yok ediliyor. 3. MC, Türkiye'yi felakete sürüklüyor. Buna tüm gücümüzle direneceğiz!"

    Yarkadaş maddelerle ilgili şu görselleri paylaştı...

    İttifak düzenlemesine CHPden ilk tepki
    İttifak düzenlemesine CHPden ilk tepki

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    Etiketler: CHP , ittifak , Barış Yarkadaş , son dakika
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