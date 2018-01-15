İttifak bir yıl önce başlamış

16 SEÇİMDE ORTAKLIK

Edinilen bilgiye göre, 2017 başından itibaren belediyelerde örtülü bir ittifak yapılıyor. Bu işbirliğinin Osmaniye’nin Cevdetiye beldesinde yapılan seçimden bu yana 16 kez gerçekleştiği belirtildi. Cevdetiye Belde Belediye Başkanı’nın vefatının ardından, belediye meclisinde seçim yapıldı. AK Partili üyeler, MHP’li yeni başkanı destekledi. Düzce, Adana Ceyhun, Ankara ve İstanbul’un ilçelerindeki seçimlerde de işbirliğinin devam ettiği aktarıldı. Herhangi bir sebeple boşalan yerleşim yerlerinde, belediye meclis üye sayısı nedeniyle, aynı partili adayın seçilmesine kesin gözüyle bakılırken, özellikle MHP’deki bölünmüşlük nedeniyle zaman zaman zorluklar yaşandığı ve AK Parti’nin eksik oyları tamamladığı öğrenildi. Bazı ilçelerde ise yerel çekişmeler nedeniyle direkt destek verilemese de AK Parti ve MHP’lilerin, oylamaya katılmayarak veya boş oy vererek, ittifaklarını sürdürüldüğü belirtildi.

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Parti yönetiminin, yerelde yapılan bu işbirliğini desteklediği ifade ediliyor. Son olarak, AK Parti ve MHP milletvekilleri kendi seçim bölgelerine gittiklerinde, diğer partinin il teşkilatlarını da ziyaret etmeye başladılar. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ziyarete gittiği illerde, MHP’li il yönetimleri tarafından karşılandığı, AK Parti’nin Elazığ kongresine MHP il yönetiminden temsilcilerin de katıldığı belirtildi.



