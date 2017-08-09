İTO'nun yeni binasının açılış tarihi belli oldu

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, İzmir Ticaret Odası’nın Birinci Kordon’da yapılan yeni binasını tanıttı. Binayı gezen Demirtaş, 7 katlı binanın 5, 6. ve 7. katlarını gelir getirmesi amacıyla kiraya verdiklerini, büyük firmaların başvurularıyla katların tamamının dolduğunu açıkladı. Ayrıca teras katta yer alacak restoranın işletmesinin Venedik Pizza’ya verildiği, personelin yanı sıra dışarıdan da müşterilerin gelebileceği mekanda balık ve kabuklu deniz ürünlerinin servis edileceğini söyledi.

Tavan süslemeleri hakkında bilgi veren Demirtaş, İzmir ve Ege denilince akla gelen zeytin, nergis ve üzüm desenleriyle bezendiğini, çalışmaların İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından yapıldığını söyledi. Binanın teknik bilgilerinin yanı sıra tarihi hakkında da bilgi veren Demirtaş, 1885 yılında kurulan İTO’nun ilk binasının da Birinci Kordon’da yer aldığını hatırlatarak, "Ne yazık ki bu bina içindeki tüm evraklar ile 1922 yılındaki büyük İzmir yangınında kül oldu. Bunun üzerine geçici bir süre Halimağa Çarşısı’nda faaliyetlerimizi sürdürdük.

Daha sonra yine Kordon’da yakılan ilk binamız ile hemen hemen aynı noktada ikinci binamızı yaptık. 1987 yılında ikinci binamızın yerine bugün de kullandığımız 3’üncü binamızı yaptık. Ama bu bina da yetmedi. 2001 yılında ana binamızın karşısındaki Balkaner İşhanı’nın ilk 3 katını aldık, 2007 yılında ise binanın tamamını aldık. Bugün karşılıklı iki bina ile üyelerimize hizmet veriyoruz. Artık bu iki bina da bize yetmiyor" dedi.



YENİ BİNANIN YERİNİ ÜYELER BELİRLEMİŞTİ



Yeni binanın yerini üyelerine sorduklarını söyleyen Demirtaş, "Web sayfamız üzerinden bir anket yaptık. Sonuçta İTO İş Merkezi ve Özgün Dersanesi Binasının olduğu yer ilk sırada seçildi. 24.09.2014 tarihindeki 18 sayılı oturumda da meclisimiz yeni bina yapımı için oybirliğiyle karar aldı. Teka Temel firması iksa işleri ve hafriyat çalışması 4 Ağustos 2016’da tamamladı.

Üstyapı ihalemiz 21 Temmuz 2016’da yapıldı. İhaleyi en uygun fiyatı 44 milyon 398 bin 680 lira ile teklif eden, KSC Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne verdik. 7 Ekim 2016’da da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte yeni binamızın temelini attık. Yeni bina çalışmamıza başlamamızdan bu yana tüm proje ve şartnameleri web sayfamızda yayınlıyoruz. Halen tüm proje ve şartnameler web sayfamızda yer alıyor. Hatta inşaatla ilgili yapılan harcamalar da web sayfamızda yer alıyor" diye konuştu.

KORDONA BAKAN CEPHEDE SPORTİNG CLUB YENİDEN HAYAT BULACAK



Yeni binanın yapıldığı yerde bulunan Sporting Club ve Tiyatrosu’nun 1922 yılında yandığını hatırlatan Demirtaş, 1945 yılına kadar boş kalan arsaya Tüccar Kulübü yapıldığı ve 1948 yılında hizmete girdiğini anlattı. 1962 yılında ise Tüccar Kulübü yerine rahmetli mimar Harbi Hotan’ın projelendirdiği otel binası yapıldığını, sonra da binanın İTO İş Merkezi’ne çevrildiğini söyleyen Demirtaş, yeni binanın Kordon’a bakan dış cephesinde Sporting Club’ın yeniden canlandıracaklarını söyledi.





Açılışını 29 Ekim 2017 tarihinde yapmayı planladıkları bina ile ilgili teknik bilgiler veren Demirtaş, "Parsel alanımız bin 452 metrekare, inşa edilebilir parsel alanımız ise bin 259 metrekare. Toplam inşaat alanımız da 13 bin 28 metrekare. Zemin üzerine 7 katlı olan binamızın yüksekliği 31.70 metre. Radye temel alt kotumuz eksi 17.05 metredir" dedi.



İTO’YA AKILLI BİNA



Son teknoloji sistemlerle donatılacak binanın tamamının otomasyona bağlanacağını ve bu sisteme bağlı cephe sistemi ile gün ışığından kontrollü bir şekilde yararlanılacağını anlatan Demirtaş, "Binamızın ana girişinde yer alan galeri boşluğunda dikey bitkilendirme peyzaj çalışması yapılacak. Yeni hizmet binamıza yeşil bina sertifikası alınması için çalışmalar projelendirme aşamasında başladı ve Leed Gold sertifika başvurusunu yaptık. Yani tarihini üzerinde taşıyan, akıllı ve yeşil bir bina yapıyoruz" diye konuştu.



MALİYET 75 MİLYON LİRA



İnşaattaki son durumu özetleyen Demirtaş şöyle dedi:



"Dış cephe mermer ve alüminyum doğrama imalatlarının yüzde 60’ı bitti. Tarihi cephede mermer koyma işlemine başlıyoruz. Elektrik ve mekanik imalatların yüzde 60’ı tamamlandı. Asma tavan imalatlarının yüzde 40’ı, zemin kaplamalarının ise yüzde 20’si bitti. Bina içerisinde tüm kalemlerde ince işler hızlı bir şekilde ilerliyor. Şu ana kadar yapılan harcama 50 milyon 975 bin 244 lira. Sözleşmesi bağlanan işlerin toplamı 73 milyon 442 bin 914 lira. Yapılacak diğer işlerle yeni binamızın toplam maliyeti 75 milyon lirayı bulacak. Bunun tamamını da kendi öz kaynaklarımız ile karşılıyoruz. Yeni binamız, tarihi ve teknolojiyi birleştiren, yeşil ve akıllı bina olacak. Umarız 29 Ekim günü hep birlikte yeni hizmet binamızın açılışı yaparız."