İTO seçimleri 9 Nisan'da yapılacak

Alınan bilgiye göre, 420 binden fazla üyesi bulunan İTO’nun organ seçimlerinin, 9 Nisan 2018 Pazartesi günü yapılması öngörülüyor.

Odanın Şubat ayı Meclis Toplantısı'nda üyelere bilgi veren İTO Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, Türkiye genelindeki oda ve borsalarda seçim sürecinin yaklaştığını hatırlattı.

Oran, İTO seçimlerinin de 9 Nisan 2018 Pazartesi günü gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünü belirterek, “9 Nisan’da seçime gidiyoruz. Buna göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nde yerimizi rezerve ettirdik. Yenikapı’daki alan için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerimiz var. Seçim sürecimizi İstanbul iş dünyasına yakışır titizlikle, adil ve dürüstçe, tam bir uyum içerisinde gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Tüm oda ve borsaların, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 84'üncü maddesi gereğince ekim ayında başlayıp kasımda tamamlanması gereken organ seçimleri, Bakanlar Kurulu kararıyla bu yılın nisan ayına ertelenmişti.



