İTO: İstanbul’da perakende fiyatlar arttı

İTO verilerine göre, yıllık artışlar perakende fiyatlarda yüzde 9.20 ve toptan fiyatlarda yüzde 14.35 düzeyine çıktı.
Eylül’de perakende fiyatlar bir önceki aya göre;
- kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 9.04,
- giyim harcamalarında yüzde 2.97,
- konut harcamalarında yüzde 0.75,
- ulaştırma ve haberleşme harcamalarında 0.27,
- ev eşyası harcamalarında yüzde 0.23,
- gıda harcamalarında yüzde 0.22,
- sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.08 yükseldi.
Toptan fiyatlar Eylül’de,
- gıda maddelerinde yüzde 3.21,
- işlenmemiş maddelerde yüzde 1.55,
- yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 0.96,
- madenlerde yüzde 0.88,
- inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0.81,
- mensucat grubunda yüzde 0.47 arttı.
Toptan fiyatlar kimyevi maddeler grubunda yüzde 0.31 azaldı.