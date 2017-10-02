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İTO: İstanbul’da perakende fiyatlar arttı

DHA
02.10.2017 - 10:25 | Son Güncelleme:

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) ücretliler geçinme endeksine göre İstanbul’da Eylül’de perakende fiyatlar yüzde 0.93 ve toptan fiyatlar yüzde 2.15 arttı.

İTO verilerine göre, yıllık artışlar perakende fiyatlarda yüzde 9.20 ve toptan fiyatlarda yüzde 14.35 düzeyine çıktı.

Eylül’de perakende fiyatlar bir önceki aya göre;

- kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 9.04,

- giyim harcamalarında yüzde 2.97,

- konut harcamalarında yüzde 0.75,

- ulaştırma ve haberleşme harcamalarında 0.27,

- ev eşyası harcamalarında yüzde 0.23,

- gıda harcamalarında yüzde 0.22,

- sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.08 yükseldi.

Toptan fiyatlar Eylül’de,

- gıda maddelerinde yüzde 3.21,

- işlenmemiş maddelerde yüzde 1.55,

- yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 0.96,

- madenlerde yüzde 0.88,

- inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0.81,

- mensucat grubunda yüzde 0.47 arttı.

Toptan fiyatlar kimyevi maddeler grubunda yüzde 0.31 azaldı.

Etiketler: İstanbul Ticaret Odası , İTO , Perakende fiyatlar
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