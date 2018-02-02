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    İTO çalışma saatleri 2018 – İTO kaçta kapanıyor/açılıyor?

    Hürriyet Haber
    02.02.2018 - 11:34 | Son Güncelleme:

    İstanbul Ticaret Odası ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve İstanbul Ticaret Odası’nın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. İstanbul Ticaret Odası 09:00 - 12:00 / 12:30 - 17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

    İstanbul Ticaret Odası, (kısaca İTO) İstanbul'da faaliyette bulunan ticari kurum ve kişilerin ticari işlemlerinin düzenlendiği, kayıt altına alındığı ve bu işletmelere ait sicillerin tutulduğu kurumdur.  İstanbul Ticaret Odası 350.000 kayıtlı üyesiyle dünyanın en büyük odaları arasında yer almaktadır. Oda faaliyetlerini genel olarak Eminönü'nde bulunan merkez binasında gerçekleştirmektedir.

    İTO çalışma saatleri 2018 – İTO kaçta kapanıyor/açılıyor

    1. yüzyılda Osmanlı Devleti ticaret ve sanayi sorunlarına eğilmek isterken sektör temsilcilerini aynı kuruluşta toplamak istedi. Bu amaçla 1876’da Ticaret ve Ziraat Meclisi tesis edildi, fakat verimli bir çalışma sağlayamadı. Bunun üzerine, 1879’da başbakanlığa getirilen Mehmed Said Paşa, ticaret, sanayi ve ziraat odalarının kuruluşu için gerekli süreci başlattı.

    Avrupa’dakilere benzer (özellikle Fransa’daki gibi) bir ticaret odası kurulması için 11 maddelik bir nizamname (tüzük) taslağı hazırlandı. Taslak, 18 Ocak 1880’de, dönemin Bakanlar Kurulu tarafından kabul edildi. Bakanlar Kurulu, kurulacak odanın ismi olarak da “Ticaret Odası” sözcüğünün kullanılmasına karar verdi.

    İTO çalışma saatleri 2018 – İTO kaçta kapanıyor/açılıyor

    İstanbul Ticaret Odası 09:00 - 12:00 / 12:30 - 17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

    Adres: İstanbul Ticaret Odası Merkez Bina Reşadiye Caddesi 34112 Eminönü / İSTANBUL
    Telefon: 0212 455 60 00
    Faks: 0212 520 16 56 – 0212 513 15 65
    İTO Çağrı Merkezi: 444 0 486
    E-mail: ito@ito.org.tr

    Etiketler: çalışma saatleri , iletişim bilgileri , son dakika
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