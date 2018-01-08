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    İTKİB onay belgesi sorgulama işlemi nasıl yapılır?

    Hürriyet Haber
    08.01.2018 - 18:28 | Son Güncelleme:

    İTKİB onay belgesi sorgulama işleminin nasıl yapılacağı yüzlerce kişi tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Gümrük yükümlülüğü sona eren eşyaların üzerindeki gümrük gözetimini sona erdirebilmek için sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, İTKİB onay belgesi sorgulama işlemi nasıl yapılır?

    Gümrük yükümlülüğü sona eren eşyanın gümrük gözetiminin sona erdirilebilmesi için onay belgesinin elektronik ortamdaki kaydı, gümrük beyannamesi tescil numarası girilerek kolayca sorgulanabiliyor. İşte, İTKİB sorgulama sayfası.

    İTKİB (İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri) İthalat Tebliği Hükümlerine göre, Gümrük yükümlülüğü sona eren eşyaların üzerindeki Gümrük gözetimini sona erdirebilmek için onay belgesi alınması gerekmektedir. Alınacak bu onay belgesinin internette online olarak sorgulanması da mümkündür.

    İTKİB SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    -Sorgulama işlemini yapabilmek için İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri’nin resmi web sitesine giriş yapmalısınız.

    -İthalat Uygulamaları için tıklayınız yazan kısma tıklayın. Resmi sayfada aşağı doğru inerseniz sağ alt köşede “İthalat Uygulamaları için tıklayınız.” diye bir bölüm olduğunu göreceksiniz. Bu kısma kısma tıkladığınızda İthalat Uygulamaları bölümü önünüze açılacaktır.

    -“İthalat Onay Belgesi Sorgulama” kısmını bulun ve tıklayın. Açılan İthalat Uygulamaları sayfasının “Riske Dayalı Denetim Sistemi Uygulamaları ( RDDS )” kısmının hemen altında yer alan İthalat Onay Belgesi Sorgulama kısmına tıklayın. Bu bölüme tıklamanızla birlikte karşınıza sorgulama ekranı açılacaktır.

    -Gümrük Beyannamesi Tescil Numarasını ilgili kısma girerek sorgula butonuna basın.

    İTKİB.ONAY BELGESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

    Etiketler: İTKİB onay belgesi
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