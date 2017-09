İtirazım var

İtirazım.

Zaten her şeye itiraz ederiz.

Maç başlar itiraz ederiz. Faul olur itiraz ederiz.

Taç olur itiraz ederiz. Penaltı ya itiraz ederiz.

Gol olur itiraz ederiz.

Kadir Esaspehlivan yazıyor

Kartlara itiraz ederiz. Seyirciye itiraz ederiz.Hakeme itiraz ederiz. Hava durumuna itiraz ederiz.Sahaya itiraz ederiz.Galip oluruz itiraz ederiz. Mağlup olur; Zaten (Allahın emridir) itiraz ederiz.Hep itiraz hep itiraz!Ne zaman son bulacak bilemiyorum.7’den 70’ine kadar itiraz ederiz.2002 yılında Kanlıca Stadında Minik takım maçına çıkıyoruz. Benim çocuklar her şeye itiraz ediyorlar. Kenardan bağırıyorum olmuyor. Devre arasında “ Oğlum niye itiraz ediyorsunuz” “ne oldu söyleyin bakayım maç başından beri hakeme itiraz etmekten top oynayamıyorsunuz” dedim, ses yok. Tabi doğal olarak kızıyoruz çocuklara. Ama içlerinden biri öyle bir laf ettikti sormayın.—Hocam maçlarda hep itiraz ediyorlar bir şey olmuyor da siz neden bize kızıyorsunuz.—Hangi maçlarda oğlum.—Televizyondaki maçlarda hocam.Eh! bir şey söyleyemedim. Ne söyleyeyim.Çocuk aklı, fakat haklı.Neden hep itiraz etmek gerekiyor. Bir itirazda kararın değiştiğini ben hiç görmedim. Gören var mı acaba bilemiyorum. İtirazlarda harcadığımız enerjiyi maça harcasak belki de maçın kaderi değişecek.Bir maçta galip gelmek için rakip takımı yeneceksin, sahanın zeminini yeneceksin, hakemi yeneceksin, seyirciyi yeneceksin, hava şartlarını yeneceksin.Bir takımın galip gelmesini bu faktörlerin hepsi etkiliyor.Karşı takım çok zayıf olabilir, ama zemin hiç de alışık olmadığın bir zemin olabilir.Hakem gününde olmayabilir ve yanlış kararlar vermiş olabilir. Ev sahibi seyirci öyle bir tezahürat hazırlamıştır ki 90 dakika oturup susmamış ve seni boğmuştur. Rüzgâra göre sahanı seçtin ama maçın 10.uncu dakikasında rüzgâr döndü ve sertleşti veya tipi başladı. Ne yapacaksın.Yok, arkadaşım asla itiraz yok. Her şeye rağmen galip geleceksin.Asla bu faktörlerin arkasına sığınıp mazeret ileri sürmeyeceksin.İtiraz etmeyeceksin.Galip gelemiyorsan da mutlaka alkışlanacaksın.Her zaman alkışı hak et. Galip de olsan mağlup de.