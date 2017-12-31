‘İtiraz edenin darbeciden farkı yoktur’

Partisinin Burdur il kongresine katılan Başbakan Yıldırım, özetle şunları söyledi:

AĞZI OLAN KONUŞUR

“Son günlerde bir tartışma var, önüne gelen konuşuyor. Hani derler ya ağzı olan konuşur. Neymiş efendim biz düzenleme yapmışız vatandaşları korumaya almışız. Ne yapacaktık? Darbeye karşı alçakların karşısında hayatını ortaya koyan insanlara ‘Siz niye buraya geldiniz de bu darbeyi önlediniz?’ mi diyecektik? Açık bir şey söylüyorum, Burdurluların güzel bir lafı var; ‘Güttüğü 3 keçi, ıslığı dağı taşı deldi geçti.’ Bu Kılıçdaroğlu’nunki de tam buna benziyor. Neymiş efendim; ‘Darbeye direnen vatandaşları koruyan kanun çıkardınız?’ Ne var bunda? Yani bir daha darbe girişimi olursa vatandaşlar sokağa çıkmasın mı, memlekete sahip çıkmasın mı? Darbe başarılı olsaydı, onu mu istiyorsunuz. O darbecilerin üzerine giden, tankların üstüne çıkan, darbecileri derdest edip emniyete teslim eden kahraman vatandaşlarımızı korumak için kanun çıkarttık. Buna kim itiraz ediyorsa bizim için darbecilerden farkı yoktur. Bu kadar açık söylüyorum. Onun için bu mesele çok açık ve seçiktir. Hiç kimse sağa sola çekmesin.”