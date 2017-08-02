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    ‘İtiraf’lara CHP tepkisi

    ANKARA
    02 Ağustos 2017 - 01:38Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 01:38

    ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin, “21 yıl belediye başkanlığı yapmış birisi olarak itiraf ediyorum, 10’dan fazla kaçak imam hatip okulu yaptırdım” sözlerine, CHP’den tepki geldi.

    “Türk Ceza Yasası’nda suç olarak tanımlanan iki fiilin gerçekleştirildiğinin açık itirafı” diyen CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, dün yaptığı açıklamada TCK’nın 184’üncü maddesinde ‘Çevreye Karşı Suçlar’ başlıklı bölümü hatırlattı. Sarıhan şöyle devam etti: “Yine TCK’nın 257’nci maddesinde ‘Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi altı aydan iki yıla kadar, hapis cezası ile cezalandırılır’ hükümlerinin sayın Bakan yönünden uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyoruz. Yasalar ihlal edilerek kamu yararı sağlanamaz. Suç olan filleri dahi birer övünme aracına dönüştüren idareye ve hukukun çifte standartla uygulandığı bir adalet mekanizmasına nasıl güvenebiliriz?”

    10’dan fazla kaçak imam hatip okulu yaptırdım"10’dan fazla kaçak imam hatip okulu yaptırdım"

    Etiketler: gazetehaberleri , chp , Mehmet Özhaseki
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