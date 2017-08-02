‘İtiraf’lara CHP tepkisi

“Türk Ceza Yasası’nda suç olarak tanımlanan iki fiilin gerçekleştirildiğinin açık itirafı” diyen CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, dün yaptığı açıklamada TCK’nın 184’üncü maddesinde ‘Çevreye Karşı Suçlar’ başlıklı bölümü hatırlattı. Sarıhan şöyle devam etti: “Yine TCK’nın 257’nci maddesinde ‘Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi altı aydan iki yıla kadar, hapis cezası ile cezalandırılır’ hükümlerinin sayın Bakan yönünden uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyoruz. Yasalar ihlal edilerek kamu yararı sağlanamaz. Suç olan filleri dahi birer övünme aracına dönüştüren idareye ve hukukun çifte standartla uygulandığı bir adalet mekanizmasına nasıl güvenebiliriz?”