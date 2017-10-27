İtiraf etti... PKK'lıların sandalı alabora olmuş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 5 teröristin öldürüldüğü operasyon sonrası kaçtığı Dalaman ilçesinde yakalanan terör örgütü PKK mensubu Serbest Şenlik, ifadesinde, Lazkiye'den Muğla'ya uzanan sızma girişimine yer verdi.

Köyceğiz'de 5 Ekim'de düzenlenen ve 5 terör örgütü PKK üyesinin etkisiz hale getirildiği operasyon bölgesinden kaçtıktan 12 gün sonra Dalaman'da akrabası Bahtiyar Şenlik ile yakalanan, 25 Ekim'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanan "Reşit" kod adlı terörist Serbest Şenlik, ifadesinde, çatışmanın yaşandığı gün 5 kişilik gruptan daha aşağıda bir yerde olduğunu söyledi.

Ormanlık alanda askerlerin sesini duyunca bulunduğu bölgeden kaçmaya başladığını belirten PKK'lı Şenlik, "Kaçtığım sırada henüz çatışma başlamamıştı. Kaçtıktan sonra silah sesleri geldi. İki gün boyunca kaçtım. Oradan ayrılırken de tabancamı fırlatıp attım" ifadelerini kullandı.

Şenlik, bir süre sonra Kuzey Irak'ta bulunan babası ile internet üzerinden iletişime geçtiğini anlattı. Şenlik, Van'da yaşayan ailesinin yanına gidip orada teslim olmak için babasının, akrabası aracılığıyla kendisine para gönderdiğini iddia etti.

Gönderilen parayla kendisine araba alacağını ve ailesinin yanına o araçla gideceğini savunan Şenlik, şunları ileri sürdü: "Babam hapisteyken 2013 yılında örgüte katıldım ve Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 1,5 yıl kaldım. Sonrasında Suriye'nin kuzeyine geçerek siyasi ve askeri eğitim aldım, şoförlük yaptım. Yaklaşık 1,5 ay önce de Lazkiye'den 7 kişi deniz yolu aracılığıyla Muğla'ya geldik. Gemideki 3 mürettebat bizi açık sularda küçük bir sandala bıraktı. 7 kişi bindiğimiz sandal alabora olduğundan yüzerek karaya çıktık."

Şenlik, terör örgütüne katıldığı için pişmanlık duyduğunu ve cezasını çektikten sonra ailesiyle yaşamak istediğini ifade etti.

LÖSEMİ OLDUĞUNU SÖYLEYEREK SAÇLARINI KAZITMIŞTI

Köyceğiz'deki ormanlık alanda 5 Ekim'de düzenlenen operasyonda, ilçeye sızma girişiminde bulunan 7 teröristten 5'i etkisiz hale getirilmişti. Kaçan 2 teröristten biri 9 Ekim'de saklandığı evin bahçesinde üzerindeki el bombasını patlatması sonucu ölmüştü. Serbest Şenlik olduğu belirlenen diğer terörist ise 17 Ekim'de Dalaman merkezde kendisini almaya gelen akrabası Bahtiyar Şenlik ile buluştuğu sırada yakalanmıştı. Terörist Şenlik ile akrabası, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Şenlik'in, Dalaman'da akrabasını beklerken tanınmamak için imajını değiştirmeye çalıştığı ve gittiği berbere lösemi olduğunu söyleyerek saçlarını kazıttırdığı tespit edilmişti.