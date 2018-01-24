‘İtiraf değil sulandırma’

‘ANKESÖRLÜ’YLE BAŞLADI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüğü geçtiğimiz aylarda, TSK içinde ‘kripto’ olarak tabir edilen subay ve astsubayların FETÖ ‘imamları’yla ‘ardışık’, ‘ankesörlü’ veya ‘büfe’ olarak tanımlanan yöntemle haberleştiklerini belirledi. Operasyonlara belli bir planlama yapılarak başlandı. Bu arada Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın, FETÖ üyesi olduğunu söyleyerek teslim oldu. Akın darbe girişimi sırasında ayağından vurulmuştu, FETÖ’cülere direndiği gerekçesiyle kendisine madalya verilmişti. Aslında Burak Akın’ın ismi ‘ankesörlü’ soruşturmasında şüpheli olarak geçiyordu. Yüzbaşı Burak Akın, FETÖ’cü olduğunu itiraf etti. Akın’ın ardından 16 muvazzaf subay daha emniyete giderek pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini söyledi. Ayrıca gözaltında bulunan 15 subay ve astsubay da ‘itirafçı’ oldu.

EKSİK BİLGİ

Emniyete gelerek FETÖ’cü olduklarını söyleyen 16 muvazzaf subaydan 4’ünün verdiği ifadeler samimi bulunmadı. Örgüt içinde geçirdikleri yıllara bakıldığında bu kişilerin verdiği isimler ve itiraflar yeterli sayılmadı. Deniz Kuvvetleri mensubu 1 kurmay yarbay ile karacı 3 yüzbaşı tutuklandı. Geri kalan 27 TSK mensubu için ise pişmanlık hükümleri uygulandı ve denetimli serbestlikle serbest bırakıldılar. Hürriyet’in üst düzey güvenlik yetkililerinden edindiği bilgiye göre, 4 subay “sözde itiraf adı altında soruşturmaları sulandırmak ve eksik, yanlış bilgiler vererek teslim olma yöntemini denemeye çalışmakla” suçlandı.