Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>İthalatında gümrük vergisi sıfırlandı

İthalatında gümrük vergisi sıfırlandı

AA
16.09.2017 - 10:16 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 10:16

Sığır etinin bazı kemikli parçalarının ithalatında gümrük vergisi sıfır olarak uygulanacak.

Et ve Süt Kurumunca (ESK) kullanılacak sığır etinin bazı kemikli parçalarının ithalatında gümrük vergisi sıfır olarak uygulanacak.

Bakalar Kurulunun "Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Sığır Eti İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar" çerçevesinde, bu yılın sonuna kadar ithalatı yapılacak "diğer kemikli parçalar" için gümrük vergisi sıfır olarak uygulanacak. Kararla ilgili hükümler Ekonomi Bakanlığınca yürütülecek.

Etiketler: Et ve Süt Kurumu , ESK , sığır eti
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri