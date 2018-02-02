İthalat hızı ihracatı geçti

Gümrük Bakanlığı’nın geçici dış ticaret verileri açıklandı. Gümrük Bakanlığı verileri, Türkiye İhracat Meclisi’nden (TİM) farklı olarak altın ihracat ve ithalat oranlarını da içeriyor. Buna göre ocakta ihracat geçen yılın ocak ayına göre yüzde 10.79 artarak 12.4 milyar dolara, ithalat ise 38.01 artarak 21.5 milyar dolara ulaştı. Bu veriler ışığında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 57.9’a düştü. Bu veri 1 birim ithalatın ne kadar ihracatla karşılandığını gösteriyor. Yani 100 birim ihracatla ancak 57.9 birim ithalat karşılanabiliyor. Aradaki fark ise dış ticaret açığı olarak kayda geçiyor. Yani 9.1 milyar dolarlık diş ticaret açığımız var.

Geçen yıl ocakta ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 72.2 idi.

Gümrük Bakanlığı’nın verilerine göre en çok ihracatı 1.8 milyar dolarla otomotiv sektörü yaptı. İkincilik 1.1 milyar dolarla makinede, demir ve çelik sektöründe ise ihracat 1.1 milyar dolar. İthalatta tablo değişmedi. En fazla ithalat 3.6 milyar dolarla mineral yakıtlar yani petrol. İkincilik ise altın ithalatında, tam 2.3 milyar dolar. Üçüncülük ise 2.2 milyar dolarla makine sektöründe.

En fazla ihracatı 1.3 milyar dolarla Almanya’ya yaptık. İngiltere 746 milyon dolarla ikinci, İtalya 743 milyon dolarla üçüncü sırada.

Petrolü onlardan almasak da tüketim ürünleri ithalatı nedeniyle en fazla ithalatımız 2.1 milyar dolarla Çin’den .İkincilik ise enerji doğalgaz ithalatındaki en büyük satıcımız Rusya’da. 2 milyar dolar ithalat yaptık. Almanya’dan ithalatımız da 1.6 milyar dolar.