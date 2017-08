İthal yeme destek

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi’nin aldığı kararlar, dün bir basın duyurusuyla açıklandı. Yaş meyve-sebze tedarik zincirindeki yüzde 25-30 seviyesindeki fire oranlarını indirmek için bazı kararlar alındığı belirtilen açıklamada, “Bu çerçevede, ürünlerin hasat sonrasında uluslararası normlara uygun tek ve çok kullanımlık ambalajlarla paketlenmesi, nakliye süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla soğutuculu araçlarla taşınması ve perakende satış noktalarında soğutuculu reyonlarda sergilenmesi hususlarında yeni standartlar belirlenmiştir. Bu standartlarda zorunlu uygulamaya geçilmesine ve geçiş sürecinin yönetilmesine ilişkin kararlar alınmıştır” denildi.

MODERN HALLER

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci daha önce yaptığı açıklamalarda, gıdada çabuk bozulan ürünlerin tarladan son tüketiciye ulaşması aşamasındaki firenin ve aracılık maliyetlerinin düşürülmesine çalıştıklarını belirterek, bu süreç sonunda tüketiciye yansıyan fiyat düşüşünün yüzde 30’a kadar ulaşabileceğini söylemişti. Toptancı hallerinin modernizasyonuyla ilgili de adımlar atılacağı belirtilen açıklamada şöyle denildi: “Et üretim maliyetlerinin yaklaşık yüzde 60’ını oluşturan yem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla çeşitli yem hammaddelerine ilişkin gümrük vergilerinde düzenleme yapılmasına karar verilmiştir. Hayvancılık teşvik ve desteklerinin etkinliğini artıracak tedbir önerileri görüşülmüştür. Lisanslı depoculuk uygulamalarına ve muhtelif depo kullanım modellerine ilişkin hususlar müzakere edilmiştir.”

GÜMRÜK VERGİLERİ DÜŞÜRÜLEN ÜRÜNLER

GIDA enflasyonunu engellemek için geçtiğimiz haftalarda alınan kararlarla da, hububat, canlı hayvan ve karkas et ithalatındaki gümrük vergileri yüzde 20-30 bandına çekilmişti. Tarım ürünleri ve et ithalatında TMO ile Et ve Süt Kurumu’na sıfır gümrük vergili kotalar tanımlanmıştı.