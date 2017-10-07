İthal ete depolama kriteri düzenlemesi

İthalatı yapılacak kontrolü ve denetimi tamamlanmış etler kesim, parçalama, paketleme, etiketleme ve yükleme aşamasında aynı depoda farklı zamanlarda veya ayrı depolarda bulundurulacak.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Sığır Eti? İthalatında Sağlık ve Tekni?k Şartların Beli?rlenmesi?ne İli?şki?n Tebli?ği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ithalatı yapılacak kontrolü ve denetimi tamamlanmış etler kesim, parçalama, paketleme, etiketleme ve yükleme aşamasında aynı depoda farklı zamanlarda veya ayrı depolarda muhafaza edilecek. İthalatı yapılmayacak etler veya farklı hayvan türlerinin etleri aynı depo veya nakliye aracında tutulamayacak.

Her bir kesimhane ve parçalama tesisinde her vardiya için Bakanlıkça en az bir resmi veteriner hekim görevlendirilecek.

Söz konusu veteriner hekim tarafından kesimhaneye gelen hayvanların kulak küpeleri ve eşlik eden belgeleri kontrol edilecek.

Tüm hayvanların klinik muayeneleri, hayvanların kesimhaneye varışından sonra 24 saat içinde ve kesimden önce en geç 24 saat içinde gerçekleştirilecek. Veteriner hekim herhangi bir zamanda muayene yapılmasına karar verebilecek.

Şüpheli hayvanların kesimine izin verilmeyecek. Karkaslar ve eşlik eden sakatat, kesimden sonra vakit kaybetmeden kesim sonrası muayeneye tabi tutulacak.

Veteriner hekim tarafından kesim, parçalama, paketleme ve yükleme esnasındaki sıcaklık şartları kontrol edilecek.



