İthal et uyanıkları

Et fiyatlarını düşürmek için yapılan ithalat çalışmaları, bir türlü istenilen sonuca ulaşmadı. Karkas et fiyatlarının kilogramı Ulusal Et Konseyi’ne (UKON) göre 25-27 TL arasında değişiyor. Yine aynı kurumun verilerine göre karkas et fiyatları 2014’ten bu yana yüzde 58 artış gösterdi. Bu yüzden hükümet ithalat yaparak, Türkiye’deki et stokunun artmasını, böylece fiyatların düşmesini amaçladı. Ancak yerli besicilerden bu duruma itiraz geldi. Piyasada bazı büyük firmaların, yerli üreticinin elinden bilerek ürün almadığı, ithal et ve hayvanları ucuza aldığı, böylece et stokunu arttırmadan ucuza hammadde tedarik edip, kârlılıklarını yükselttiği iddia edildi.

300 besilik hayvanı olduğunu ve kesim için hazır beklediğini ifade eden Ankara’da besicilik yapan Osman Nuri Şişman, büyük alıcıların hayvanlarını satın almak istemediğini iddia etti. UKON’un karkas et fiyatlarının gerçekleri yansıtmadığını ileri süren Osman Nuri Şişman, “Türkiye’de besilik hayvanları kesim için alan bir kaç büyük firma var. Biz de bu firmalardan biri ile sürekli temastayız. Ancak hayvanlarımızı almak için 1 ay sonrasına randevu veriyorlar. Yerli karkas etin kilogramına da 21.5-22 lira veriyorlar” dedi.

KAZANAN BÜYÜKLER OLUYOR

Bunun nedenini sorduğumuzda ise Şişman şunları söylüyor: “Çünkü büyük firmalar ithal et ve hayvanı rahatlıkla getirebiliyor. İthal ürünlerin maliyeti de 20-22 TL arasında değişiyor. Bu fiyata aldıkları için yerli besiciden de bu fiyata hayvan almaya çalışıyor. Yerli besici de bir kilogram karkas eti 24 TL’ye mâl ettiği için en az 26 liradan satmak istiyor. 22 liralık fiyatı duyunca da hayvanlarını kesime göndermiyor. Bu durumda et stokunu arttırmak için ithal et ya da hayvan Türkiye’ye gelirken, içerdeki hayvanlar kesilmiyor. Sonuç olarak piyasaya yeterli et yine sunulmamış oluyor. Büyük firmalar da ucuza aldıkları ithal et ya da hayvan ile daha fazla kâr elde etmiş oluyor. Ucuza aldıkları eti işleyip, ürünlerini eski fiyattan yani yüksek fiyattan satıyor. Vatandaş ve besiciler de yine kaybeden tarafta yer alıyor.”

BESİLİK HAYVAN GEREKİYOR

Balıkesir’de hem besicilik hem de et ticareti yapan bir firmanın sahibi de et ithalatı konusunda şunları söylüyor: “Büyük firmalar istedikleri gibi ithal ürünü getirebiliyor. Ancak küçükler bürokratik engellere takılıyor. En az 500 tane hayvan getireceksin diyorlar. Bunu yapabilecek Türkiye’de kaç kişi var ki. Firmalara hayvan ya da et ithal ettireceklerine, devlet besilik hayvanları Türkiye’ye getirse, çiftçiler bunları makul fiyatlara alsa her şey çok daha hızlı çözülmüş olur. Çünkü hayvancılar kestikleri hayvanın yerine çok yüksek fiyatlara besilik hayvan alabiliyor. Kullanılan yöntem taşıma su ile değirmen döndürmek.”