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    İtfaiyecilerin yangın özçekimi

    Ramazan ÇELİK (DHA)
    15 Ağustos 2017 - 10:39Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 10:39

    Hatay'da bir işyerinde çıkan yangına müdahale etmek için giden itfaiyecilerin alevlerin önünde poz verip fotoğraf çektirmesi tepkiye neden oldu.

    Merkez Antakya İlçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde bir işyerinde yangın çıktı. Müdahale için sevk edilen itfaiye ekibi, alevlerin önünde çektirdiği hatıra fotoğrafını Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın Facebook sayfasından da paylaştı. Üzerine 'Yeni Sanayi girişinde yüksek gerilim hattının düşmesi sonucu çıkan yangın ekiplerimiz tarafından kısa sürede söndürüldü' yazısı eklendi. İtfaiyecilerin alevlerin olduğu yangın alanını arkalarına alarak, yangını söndürmek yerine durup poz verdiği  bu karenin tepki çekti. İtfaiyenin Facebook adresinden paylaşılan fotoğraflar, tepkiler üzerine  bir süre sonra silindi.

    İtfaiyecilerin yangın özçekimi

     

    Etiketler: itfaiye , Yangın , özçekim
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